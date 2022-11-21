連續28天！穿國家隊球衣打卡內用 金色三麥請你喝啤酒

四年一度的足球盛會，就要延燒全台灣，金色三麥即日起至12月18日，門市舉辦一系列「足GO金彩」優惠活動，只要穿國家隊球衣內用消費，拍照打卡上傳並「＃金色三麥足GO金彩」，就送350毫升內用杯裝啤酒乙杯。此外，更應景推出極具收藏價值的「LINE FRIENDS蜂蜜啤酒足球版」瓶裝啤酒，搭配超人氣外帶組合一起帶回家，讓球迷輕鬆將客廳升級成運動酒吧。

為迎接世界足球殿堂賽事，金色三麥大手筆配置200吋超大螢幕播放即時實況，不僅看球零死角，緊張刺激的氛圍就像身歷其境。在門市活動方面，自12月3日的16強賽事起，內用消費即可參加預測王活動，只要猜中當日比賽的優勝國家隊，即可獲得350毫升內用杯裝啤酒兌換券。在12月17、18日冠亞季軍賽期間，指定門市進行晚上十點後的冠亞季軍限定球賽門票銷售，購票即享「加油組合餐」，包括精選炸物拼盤及500c.c.啤酒2杯，早鳥價只要888元，詳情請洽官網。

本屆賽事金色三麥也與17直播合作，特別邀請人氣直播主化身一日足球女孩，於特定場次現身與現場民眾一起看球互動，玩現場遊戲就有機會獲得金色三麥人氣餐點獎項、17直播免費招待5,000元吃飯金等多項超級好康。

在外帶餐點方面，即日起至12月18日，外帶金色三麥經典大拼盤乙份，可享乙次一公升瓶裝精釀啤酒第二瓶半價優惠。還有最新限量推出的「LINE FRIENDS蜂蜜啤酒足球版」（金色三麥餐廳、家樂福限定販售），更是球迷在家隨時開喝的看球良伴，四年一度的足球月，就用金色三麥的冠軍啤酒，迎接世界足球冠軍。 金色三麥相約球迷共度四年一度足球月，以大螢幕直播互動、美食搭配啤酒，打造沈浸式觀賽享受。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 即日起至12月18日，只要在金色三麥餐廳外帶經典大拼盤乙份，享乙次一公升瓶裝精釀啤酒第二瓶半價優惠。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康