買氣退燒？好市多「黑色購物週」內湖店首日排隊人潮稀

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今日正式開跑，但今年人潮買氣似乎有點退燒，記者直擊內湖店開店前人潮，直至9點開店前，排隊人潮僅有近百位。

據8點左右就來排隊的民眾表示，鎖定今天了特價的惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機來購買，但也有部分住附近的民眾表示，只是來逛逛看看有什麼優惠的，沒有特別想要買什麼。研判近期通膨物價上漲，加上今年沒有三倍券、五倍券助攻，買氣收到影響。

今年好市多黑色購物週11月21日至11月27日正式開跑，11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。按照往例，實際上各分店可能會視排隊情況再提早10分鐘左右就先開放排隊的民眾入場。