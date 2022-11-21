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好市多黑色購物節首日！電視現省6萬、鑽戒折3萬 牛小排也優惠 現場商品驚喜價一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
2022好市多黑色購物節今開跑，但人潮不如以往。 記者／陳易辰攝影
2022好市多黑色購物節今開跑，但人潮不如以往。 記者／陳易辰攝影

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」於今天(21日)至27日開跑，全台14家實體門市將同步推出優惠，並且在11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。

首日主打優惠已經公布，包括TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）、三星50吋Crystal 4K UHD電視、惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機、席伊麗標準雙人床墊、幫寶適一級幫拉拉褲、歐樂B電動牙刷、CERAVE修護霜、CK純棉短袖上衣組等，都是爆款商品，這些商品平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣價格更甜。

除了App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出約200多款的特價商品，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等都有，記者也實際直擊，TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）現折6萬，鑽石戒指也折扣3萬，洗衣機、乾衣機也折扣上千元不等，平常的熱銷商品空氣清淨機、除濕機，還有日常用品尿布、牙膏、衛生棉都有優惠驚喜價，另外熱門鑄鐵鍋也有折扣1780元，原價5779元，現在只要3999就能帶回家，數量有限，售完為止，實際價格以賣場為準。

家電類、3C

TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）

原價259,999→特價199,999 優惠60000

SAMSUNG 50吋4K UHDTV

50吋 CRYSTAL 4K UHD 電視

原價23,999→特價17,999 優惠6,000 (每卡限購一組）

霓彩極光遊戲擴充硬碟8TB

原價6,299→特價4,599 優惠1,700

伊萊克斯定頻清淨除濕機

原價12,789→特價10,789 優惠2000 (每卡限購一組）　

空氣清淨機

原價26,899→特價2,1399　優惠5500 (每卡限購一組）　

飛利浦蒸汽熨斗

原價1,999→特價1,599　優惠400

直立式無霜冷凍櫃 272L

原價14,599→特價11,799　優惠2800

洗脫烘滾筒洗衣機 10/7KG（每卡限購一組）

原價36,799→特價30,299　優惠6500

蒸氣電子衣櫥

原價40,499→特價32,499　優惠8000

10.5KG洗衣機+9KG乾衣機

原價55,299→特價48,799 優惠6500（每卡限購一組）

17KG洗衣機+16KG乾衣機（每卡限購一組）

原價70,699→特價59,199 優惠11500

珠寶

1.00克拉圓形鑽石戒指

原價255,999→特價225,999 優惠30000

日常用品

多功能沙拉瀝水切絲切片組

原價899→特價699 優惠200 (每卡限購一組）

美膳雅手持式調理攪拌棒

原價1,299→特價999 優惠300

歐樂B電動牙刷

原價6,888→特價5,899　優惠1000 (每卡限購一組）

護唇膏(4入)

原價549→特價429 優惠120

肌研極潤保濕組合

原價1,069→特價759 優惠310

有機棉床包6件組（雙人加大尺寸)

原價2,249→特價1,849 優惠400

有機棉床包6件組(雙人尺寸)

原價2,099→特價1,699 優惠400

防潑水可觸屏手套

原價565→特價415 優惠150

坐式踏步機JR1系列

原價6,449→特價4,449 優惠2000

碳鋼高爾夫挖起桿三入

原價4,499→特價1,999 優惠2500

手工鉤織地毯

原價649→特價499 優惠150

雙人羽絨薄墊

原價3,339→特價2,339 優惠1000

印花記憶棉地墊2入組

原價449→特價349　優惠100

女細刷毛保暖連帽上衣

原價415→特價315　優惠100

女童薄長袖上衣兩件組

原價499→特價299　優惠200

兒童長袖服飾三件組

原價599→特價399 優惠200

兒童連帽外套

原價799→特價649 優惠150

男刷毛連帽外套

原價989→特價789 優惠200

自然亮白牙膏牙刷組合

原價519→特價309 優惠210

倍麗兒恐龍公仔兒童牙刷

原價295→特價215 優惠80

李施德霖漱口水噴霧組

原價1,115→特價845 優惠270（每卡限購一組）

適樂膚長效潤澤修護霜

原價949→特價819 優惠130

落建頭皮洗髮露

原價899→特價669　優惠230

NEXXUS深層純淨洗髮精

原價499→特價379 優惠120

高露潔超濃密軟毛牙刷6入瑞士製

原價419→特價319 優惠100

蘇菲超熟睡安心褲M號每包6片4包入

原價579→特價449 優惠130

蘇腓超熟睡安心褲L號每包6片4包入

原價579→特價449 優惠130

蘇菲超熟睡安心褲XL號每包6片4包入

原價579→特價449 優惠130

蘇菲導管式衛生棉條一般型

原價319→特價219 優惠100

澳洲經典手工皂禮盒組6入

原價519→特價419 優惠100

蘇菲導管式衛生棉條量多型每盒32入

原價339→特價239 優惠100

幫寶適一級幫拉拉褲M 42片3入

原價929→特價829 優惠100

幫寶適一級幫拉拉褲L 34片3入

原價929→特價829 優惠100

景岳舒敏安益生菌粉包60包

原價1,799→特價1,469 優惠330

胺基酸能量粉 558公克檸檬萊姆口味

原價1,139→特價689 優惠450

全方位潔白牙膏

原價475→特價375 優惠100

經典不鏽鋼鍋具六件組

原價4,999→特價3,799 優惠1200

艾利馬濾水壺3.5公升 附14入濾芯

原價3,199→特價2,299 優惠900

德國製玻璃紅酒杯4件組

原價879→特價599

席伊麗加大雙人床墊

原價26,999→特價22,999　優惠4000

席伊麗標準雙人床墊

原價22,999→特價18,999　優惠4000

男純棉短袖上衣三件組

原價749→特價599 優惠150

真空壓縮收納袋15入

原價615→特價515 優惠100

5公升腳踏式垃圾桶

原價959→特價759 優惠200

3M安美浴室防滑地墊二入

原價679→特價479 優惠200

米其林智能打氣機

原價1,699→特價1,349 優惠350

雙人保暖毯

原價529→特價399 優惠130

10人座撲克牌桌

原價8,699→特價4,698 優惠4001

高身鑄鐵湯鍋24公分

原價5,779→特價3,999　優惠1780

食品

美國特選無骨牛小排

原價1399/KG→特價1,279/KG 優惠120/KG

空運新鮮鮭魚頭

原價369/KG→特價339/KG 優惠30/KG

空運鮭魚尾

原價519/KG→特價479/KG 優惠40/KG

太田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲

原價295元→特價205元 優惠90

海苔脆片

原價289→特價219 優惠70

百奇巧克力棒

原價289→特價209 優惠80

櫻桃爺爺南棗核桃糕

原價495→特價385 優惠110

切達起司風味綜合脆餅

原價295→特價215 優惠80

格力高杏仁飲12瓶

原價399→特價319 優惠80

貓倍麗貓罐頭三種口味

原價589→特價469 優惠120

2022好市多黑色購物節今開跑，但人潮不如以往。 記者／陳易辰攝影
2022好市多黑色購物節今開跑，但人潮不如以往。 記者／陳易辰攝影

TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）現折6萬。 記者／陳易辰攝影
TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）現折6萬。 記者／陳易辰攝影

記者／陳易辰攝影
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好市多 黑色購物節

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