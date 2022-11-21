好市多黑色購物節首日！電視現省6萬、鑽戒折3萬 牛小排也優惠 現場商品驚喜價一次看

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」於今天(21日)至27日開跑，全台14家實體門市將同步推出優惠，並且在11月21日至11月24日提早至9點開始營業，11月25日至11月27日更提早到8點就開門。

首日主打優惠已經公布，包括TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）、三星50吋Crystal 4K UHD電視、惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機、席伊麗標準雙人床墊、幫寶適一級幫拉拉褲、歐樂B電動牙刷、CERAVE修護霜、CK純棉短袖上衣組等，都是爆款商品，這些商品平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣價格更甜。

除了App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出約200多款的特價商品，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等都有，記者也實際直擊，TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）現折6萬，鑽石戒指也折扣3萬，洗衣機、乾衣機也折扣上千元不等，平常的熱銷商品空氣清淨機、除濕機，還有日常用品尿布、牙膏、衛生棉都有優惠驚喜價，另外熱門鑄鐵鍋也有折扣1780元，原價5779元，現在只要3999就能帶回家，數量有限，售完為止，實際價格以賣場為準。

家電類、3C TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒） 原價259,999→特價199,999 優惠60000 SAMSUNG 50吋4K UHDTV 50吋 CRYSTAL 4K UHD 電視 原價23,999→特價17,999 優惠6,000 (每卡限購一組） 霓彩極光遊戲擴充硬碟8TB 原價6,299→特價4,599 優惠1,700 伊萊克斯定頻清淨除濕機 原價12,789→特價10,789 優惠2000 (每卡限購一組） 空氣清淨機 原價26,899→特價2,1399 優惠5500 (每卡限購一組） 飛利浦蒸汽熨斗 原價1,999→特價1,599 優惠400 直立式無霜冷凍櫃 272L 原價14,599→特價11,799 優惠2800 洗脫烘滾筒洗衣機 10/7KG（每卡限購一組） 原價36,799→特價30,299 優惠6500 蒸氣電子衣櫥 原價40,499→特價32,499 優惠8000 10.5KG洗衣機+9KG乾衣機 原價55,299→特價48,799 優惠6500（每卡限購一組） 17KG洗衣機+16KG乾衣機（每卡限購一組） 原價70,699→特價59,199 優惠11500 珠寶 1.00克拉圓形鑽石戒指 原價255,999→特價225,999 優惠30000 日常用品 多功能沙拉瀝水切絲切片組 原價899→特價699 優惠200 (每卡限購一組） 美膳雅手持式調理攪拌棒 原價1,299→特價999 優惠300 歐樂B電動牙刷 原價6,888→特價5,899 優惠1000 (每卡限購一組） 護唇膏(4入) 原價549→特價429 優惠120 肌研極潤保濕組合 原價1,069→特價759 優惠310 有機棉床包6件組（雙人加大尺寸) 原價2,249→特價1,849 優惠400 有機棉床包6件組(雙人尺寸) 原價2,099→特價1,699 優惠400 防潑水可觸屏手套 原價565→特價415 優惠150 坐式踏步機JR1系列 原價6,449→特價4,449 優惠2000 碳鋼高爾夫挖起桿三入 原價4,499→特價1,999 優惠2500 手工鉤織地毯 原價649→特價499 優惠150 雙人羽絨薄墊 原價3,339→特價2,339 優惠1000 印花記憶棉地墊2入組 原價449→特價349 優惠100 女細刷毛保暖連帽上衣 原價415→特價315 優惠100 女童薄長袖上衣兩件組 原價499→特價299 優惠200 兒童長袖服飾三件組 原價599→特價399 優惠200 兒童連帽外套 原價799→特價649 優惠150 男刷毛連帽外套 原價989→特價789 優惠200 自然亮白牙膏牙刷組合 原價519→特價309 優惠210 倍麗兒恐龍公仔兒童牙刷 原價295→特價215 優惠80 李施德霖漱口水噴霧組 原價1,115→特價845 優惠270（每卡限購一組） 適樂膚長效潤澤修護霜 原價949→特價819 優惠130 落建頭皮洗髮露 原價899→特價669 優惠230 NEXXUS深層純淨洗髮精 原價499→特價379 優惠120 高露潔超濃密軟毛牙刷6入瑞士製 原價419→特價319 優惠100 蘇菲超熟睡安心褲M號每包6片4包入 原價579→特價449 優惠130 蘇腓超熟睡安心褲L號每包6片4包入 原價579→特價449 優惠130 蘇菲超熟睡安心褲XL號每包6片4包入 原價579→特價449 優惠130 蘇菲導管式衛生棉條一般型 原價319→特價219 優惠100 澳洲經典手工皂禮盒組6入 原價519→特價419 優惠100 蘇菲導管式衛生棉條量多型每盒32入 原價339→特價239 優惠100 幫寶適一級幫拉拉褲M 42片3入 原價929→特價829 優惠100 幫寶適一級幫拉拉褲L 34片3入 原價929→特價829 優惠100 景岳舒敏安益生菌粉包60包 原價1,799→特價1,469 優惠330 胺基酸能量粉 558公克檸檬萊姆口味 原價1,139→特價689 優惠450 全方位潔白牙膏 原價475→特價375 優惠100 經典不鏽鋼鍋具六件組 原價4,999→特價3,799 優惠1200 艾利馬濾水壺3.5公升 附14入濾芯 原價3,199→特價2,299 優惠900 德國製玻璃紅酒杯4件組 原價879→特價599 席伊麗加大雙人床墊 原價26,999→特價22,999 優惠4000 席伊麗標準雙人床墊 原價22,999→特價18,999 優惠4000 男純棉短袖上衣三件組 原價749→特價599 優惠150 真空壓縮收納袋15入 原價615→特價515 優惠100 5公升腳踏式垃圾桶 原價959→特價759 優惠200 3M安美浴室防滑地墊二入 原價679→特價479 優惠200 米其林智能打氣機 原價1,699→特價1,349 優惠350 雙人保暖毯 原價529→特價399 優惠130 10人座撲克牌桌 原價8,699→特價4,698 優惠4001 高身鑄鐵湯鍋24公分 原價5,779→特價3,999 優惠1780 食品 美國特選無骨牛小排 原價1399/KG→特價1,279/KG 優惠120/KG 空運新鮮鮭魚頭 原價369/KG→特價339/KG 優惠30/KG 空運鮭魚尾 原價519/KG→特價479/KG 優惠40/KG 太田海洋鱈魚黑芝麻夾心絲 原價295元→特價205元 優惠90 海苔脆片 原價289→特價219 優惠70 百奇巧克力棒 原價289→特價209 優惠80 櫻桃爺爺南棗核桃糕 原價495→特價385 優惠110 切達起司風味綜合脆餅 原價295→特價215 優惠80 格力高杏仁飲12瓶 原價399→特價319 優惠80 貓倍麗貓罐頭三種口味 原價589→特價469 優惠120

2022好市多黑色購物節今開跑，但人潮不如以往。 記者／陳易辰攝影

TCL 98吋4K QLED顯示器（不含視訊盒）現折6萬。 記者／陳易辰攝影

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