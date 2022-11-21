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不可能梅西、C羅世紀同框吧！LV促成傳奇巨星奇蹟合照

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
足壇兩大巨星梅西與C羅出演路易威登全新形象廣告「勝利是一種心態 Victory is a State of Mind」。圖／路易威登提供
足壇兩大巨星梅西與C羅出演路易威登全新形象廣告「勝利是一種心態 Victory is a State of Mind」。圖／路易威登提供

全球注目的2022年度世界盃足球賽昨日於卡達開開打，觀戰焦點無疑是七度摘下金球獎、並於事前已經宣佈最後一次披上阿根廷戰袍的足球巨星梅西（Lionel Messi），以及史上IG最多追蹤人數的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）在此際發布全新形象廣告「勝利是一種心態」（Victory is a State of Mind」，匯聚足壇兩大超級巨星梅西與C羅，促成兩人難得同框相對而坐，交手下西洋棋的世紀畫面。

因為兩人分別代言競爭品牌ADIDAS和NIKE，因此此次廣告合照被網友譽為「不可能的任務」。路易威登請來重量級的攝影大師安妮萊博維茨（Annie Leibovitz）掌鏡。她曾在2010年著名的形象廣告中捕捉三代足球王者的風采，包括來自巴西的比利（Pelé）、阿根廷的馬拉度納（Diego Maradona）及法國的席丹（Zinedine Zidane）。此次世足賽再次捕捉到兩位當代足球王者梅西與C羅遠離球場、倚著路易威登標誌性的棋盤格（Damier）硬箱下棋，流露深厚的傳承意味。

足壇兩大巨星梅西與C羅出演路易威登全新形象廣告「勝利是一種心態 Victory is a State of Mind」。圖／路易威登提供
足壇兩大巨星梅西與C羅出演路易威登全新形象廣告「勝利是一種心態 Victory is a State of Mind」。圖／路易威登提供

足球 廣告 阿根廷

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