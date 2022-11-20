年底期待值最高的質感潮流戶外派對！「500趴2022」號召知名歌手與冠軍品牌，共同倡議500％永續綠生活

《500輯》在疫情初期的渾沌時局創刊，從2020年春天一路發展至今，作為聯合報系鎖定質感青年、目標正向擾動社會的全媒體品牌，無論是榮獲金點設計獎標章雙料肯定的紙本刊物和新型態美食評鑑「500盤」、鼓勵青年世代的獎項「500Young」，以及不間斷的各類型實體與線上活動，都成為大眾打造美好生活中的重要管道。

「500趴2022」。圖／500輯提供

而進入第三屆、台灣最具質感潮流的戶外派對「500趴」，則是500輯歲末年終的壓軸重頭戲，去年首度嘗試延長活動時間，三天吸引近12萬人次的現場參與，線上瀏覽次數更超過百萬。如今全球加速翻轉，我們的每一步，都在重塑這個世界的新常態，「500趴2022」除延續前兩屆活動的關鍵基因「世代混搭，質感重擊」，更要倡議「500％永續綠生活 Go Green, Go Action!」，現場除透過各種企畫體現永續之於個人至環境的重要性，更希望大眾經由輕鬆趣味的派對活動理解實踐綠色生活對於社會的正向助益。

「500趴2022」表演卡司：蛋堡。圖／經紀公司提供 「500趴2022」表演卡司：韋禮安。圖／經紀公司提供 「500趴2022」表演卡司：周興哲。圖／經紀公司提供

本屆演出卡司包含金曲歌王蛋堡Soft Lipa、台灣首位登上日本音樂頻道「THE FIRST TAKE」的歌手韋禮安，10月底才結束小巨蛋個唱、現場座無虛席的歌手周興哲，以及新專輯叫好叫座的創作歌手白安。「聽團仔」們也將在現場獲得極大滿足，擁有多首億萬神曲的告五人、金曲獎最佳樂團血肉果汁機，7月底在北流連開兩場個唱均秒殺的TRASH、憑藉後民謠曲風征服萬千樂迷的老王樂隊都將現身。三天活動將集結共23組音樂人接力演唱，多元音樂類型和強烈舞台魅力勢必嗨翻101水舞廣場。

「500趴2022」表演卡司：血肉果汁機。圖／經紀公司提供 「500趴2022」表演卡司：TRASH。圖／經紀公司提供 「500趴2022」表演卡司：告五人。圖／經紀公司提供

至於500趴在音樂之外最令人心繫的餐飲體驗，世界名廚江振誠領軍的「RAW」同樣沒有缺席，繼去年販售以環遊世界為靈感創作的各國野餐小食掀起排隊盛況，這次又將端出什麼驚喜教人期待。首次入選500盤便成為年度最大贏家的粵菜餐廳「朧粵」要讓大眾不需訂位也能嘗到名店滋味，連續三屆參加的「台北晶華酒店」今年依然要帶來上乘美味；而進入秋冬更加一位難求的詹記麻辣火鍋也將以「浪漫屋by詹記」之名出攤，務必前來一試他們的招牌麻辣燙。

國際名廚江振誠領軍的「RAW」今年將再度出攤「500趴2022」。圖／報系資料照 「浪漫屋by詹記」出攤「500趴2022」。圖／業者提供

近年極富盛名的台南酒吧「Moonrock」不只供應專業調酒，還找來保存食品牌「LOUU露物」創辦人陳小曼合作，讓消費者吃喝一網打盡。而名列全球50間最棒咖啡館榜首、今年在台北榕錦時光生活園區開設精品店型的「興波咖啡」也再度回歸500趴；曾奪得世界咖啡沖煮大賽冠軍的「VWI by CHADWANG」也率隊參加。台灣最具名氣的花藝品牌「CNFlower西恩」要將他們的特製貨車駛進現場，讓大家感受又野又美的植物魅力。加總上述現場共計有超過30個來自各方的豐富攤位，大眾勢必能從中找到自己的心之所向。

「Moonrock」出攤「500趴2022」。圖／業者提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「VWI by CHADWANG」出攤「500趴2022」。圖／業者提供

永續綠生活也不只是活動口號，現場多使用可循環回收的材料作為硬體組件，無紙化特色也貫徹其中，盡可能精簡印刷品的產生，減少一次性消耗。多家品牌攤位也將針對自備餐具或環保袋的民眾給予專屬優惠，也設有環保餐具租借站，一起練習降低拋棄式餐具在生活中的出現比例。

環保可以很有風格，永續不會缺乏態度，邀請您12/2-4周五至周日前來一起享受精彩的500趴2022。更多內容細節將陸續釋出，敬請密切關注500輯Facebook粉絲專頁。

500趴2022

活動日期：2022/12/2（五）－12/4（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

活動地點：台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康