潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋糕、巧克力布丁塔等聖誕蛋糕，還有應景的國王餅、聖誕杯與多種聖誕麵包。11月30日前完成預購，還可享指定商品早鳥優惠，單品最高現省100元。

珠寶盒法式點心坊今年新推出4款適合聚會分享的聖誕蛋糕、2款獨享聖誕杯，以及星星、彩球、耶誕樹造型的2種口味聖誕餅乾。其中「巧克力紅烏龍樹輪」選用舞間茶心的紅烏龍製作蛋糕體及脆餅，並以紅烏龍奶餡搭配65%可可巴芮伊那亞巧克力、鳳梨柑橘餡，交融出溫暖的滋味，6吋售價1,380，11月30日前預購價1,280元。此外還有「草莓奇想開心果」，兼具堅果香氣與酸甜草莓滋味，並有草莓青檸醬、草莓巧克力香緹勾出層次，6吋1,580元，預購價1,480元。此外還有「巧克力布丁塔」，7吋1,300元，預購價1,200元；「南法水果蛋糕」6吋1,080元。

2款聖誕杯分別為「包種茶米戚風聖誕杯」與「香蕉巧克力聖誕杯」，各為280元。同時還有星星造型的「香料聖誕餅乾」與彩球、耶誕樹造型的「楓糖聖誕餅乾」同步登場，單片各為100元，3片組270元。

除此之外，珠寶盒也推出多款耶誕麵包。「潘妮朵尼」為義大利代表性的聖誕麵包，添加酒漬葡萄乾、橘皮果乾，口感蓬鬆軟綿，並灑上義大利皮蒙特榛果粉、糖粉增添香氣，每顆550元。「巧克力巴布卡」則是源自東歐猶太人家廳，內餡可可巴芮可可粉、卡魯帕諾62%巧克力及肉桂粉，富有奶油與巧克力甜香，每顆125元。另外還有蘋果肉桂巴布卡、德國經典點心「史多倫」，還有「香檸花圈」、源自法國阿爾薩斯的「草莓玫瑰咕咕霍夫」與「聖尼古拉小人」等品項，每個70～250元不等。

「國王餅」是法國新年闔家必享的甜點，每顆國王餅都藏有一枚造型瓷偶，只要吃到瓷偶就代表會有一整年的好運氣。今年珠寶盒就推出「極致國王餅」、「栗香國王餅」、「蘭姆香草國王餅」等不同口味，每顆980～1,180元，皆附有造型瓷偶與一頂王冠。另外極致國王餅、栗香國王餅另有預購優惠，現省50元。