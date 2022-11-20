許瑋甯半裸親上陣詮釋自創品牌！慵懶床照流露性感魅力 吸十萬人朝聖點讚

最近主演的「她和她的她」廣獲好評，讓許瑋甯的演技再度受到觀眾肯定，不只演藝事業依舊火紅，而她的自創內著品牌an.niversary副業也經營得有聲有色。而新一季的產品推出，身為老闆的許瑋甯也不忘再度親自上陣拍攝形象大片，以半裸的造型加上慵懶姿態詮釋「ME TIME」概念，性感美照曝光驚豔眾人，引起超過十萬名網友到她的社交平台帳號朝聖。

身為人妻的許瑋甯在去年與邱澤完成終身大事，還憑著過去當過模特兒的經驗，自創了內衣品牌an.niversary受到各界矚目。今年品牌推出全新輕著感系列，強調舒適感受，設計簡約時尚，配色上採用許瑋甯喜歡的莫蘭迪色系，並搭配雙肩帶造型，在細節上別具用心。這系列材質柔潤親膚，添加礦物粉體，不僅環保亦可保持布料乾爽；彈性極佳、透氣乾爽，並採用無鋼圈設計能貼合肌膚，適合日常搭配，為女性提供無負擔的穿著體驗。此外，許瑋甯也注意到女性在生理褲需求，推出中腰及低腰兩種款式，希望幫助女性在每個月不方便的日子，依舊能美型又舒適的度過，定價480元起。

PEACH JOHN育乳調整內衣1,690元。圖／PEACH JOHN提供

而內睡衣品牌PEACH JOHN在這季針對想要「升級」內著的消費者，提供了育乳調整系列內衣，選用360度伸縮性布料，脇邊內襯的「內藏撐托布」，幫助胸部全方位集中托高，打造回彈的緊緻、渾圓雙峰。同時於下緣使用超寬版貼片設計，時時包覆腋下、上腹多餘的肉肉，提升穩定感，確實維持下胸線，提升舒適零負擔，穿上立刻有感。

許瑋甯的自創內著品牌an.niversary這季推出全新輕著感系列，強調舒適感受，設計簡約時尚。圖／an.niversary提供

許瑋甯親自上陣，為自創內著品牌an.niversary拍攝形象大片，以半裸的造型加上慵懶姿態詮釋「ME TIME」概念，性感美照曝光驚豔眾人。圖／an.niversary提供

an.niversary全新輕著感系列內衣，材質柔潤親膚，添加礦物粉體，不僅環保亦可保持布料乾爽。圖／an.niversary提供