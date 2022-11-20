Virgil傳奇最終章：路易威登2023早春男裝Snow膠囊系列

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023年早春男裝系列，是傳奇藝術總監Virgil Abloh在2021年11月28日逝世前最後構思的系列作品，除了以他所鍾愛的音樂為主題，身為狂熱的滑雪愛好者的他，也以高山運動策劃了一個「Snow膠囊系列」，「我們生活在一個自我意識或環境意識日益高漲的時代；來自巴黎的商人在格施塔德（Gstaad）這個滑雪勝地化身為運動戰士，每個人都不斷挑戰自己的極限。我們希望設計能夠發揮作用，實現多重功能、 提供比外在所見更深層的用途，」他這樣期許。

由Virgil Abloh在路易威登長期合作的創意團隊與合作者實現為之實現的「Snow」系列，以機能與多功能性為基礎，將滑雪服的著裝規則融入實用的城市衣櫃。在串起動服飾與日常必備單品的過程中，團隊透過輕盈填充物、紗線和尼龍調節保暖度，讓這些單品能適應高山以及城市的氣溫變化。這種材質上的雙重性，也體現在服裝的外型與質感上，例如黑色夾克、LV圖案絎縫的米色背心、採用輕羽絨填充的寬鬆尼龍長褲、以及側邊縫有針織LV標誌邊帶賦予柔和感的尼龍運動服等。

而經典的針織費爾島（Fair Isle）圖紋，也是滑雪後在小屋活動時最具代表性的穿著。 「Snow膠囊系列」將這種經典的冬季圖案以立體同色系縫線工藝重新演繹高領針織衫，透過格紋針織圓領上衣釋放出鮮明能量，而針織手套和圍巾也同樣融入格紋圖案。本系列的熱門配飾還包括在頭帶上裝飾針織路易威登標誌的滑雪風鏡， 與手工滑雪服工作室合作打造的滑雪靴。滑雪靴共提供搭配性高的黑白二色可選，同樣遵循本系列從高山到街頭的主題訴求，結構經過設計可作為日常穿著的靴子以及耐用的高山運動必備品。