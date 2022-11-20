2022最美金馬主持人 謝盈萱時尚功力全揭露

金馬、金鐘雙科影后謝盈萱首度擔任第59屆金馬獎頒獎典禮主持人，表現備受肯定，而從典禮前開始的宣傳照、到當日走紅毯、典禮上表演等不同場合，謝盈萱也展現出有別以往的穿搭功力，駕馭各大品牌、風格的珠寶與禮服，顯得從容優雅、游刃有餘。

在頒獎典禮前夕釋出的兩組宣傳照中，她以黑色和白色兩套高級訂製禮服，分別配戴不同風格的法國皇室Chaumet珠寶，就讓人對頒獎典禮的造型非常期待。白色的訂製服綴滿白色亮片搭、袖口與領口裝飾羽毛，謝盈萱配上金色調的珠寶，L'Épi de Blé de Chaumet 18K金麥穗頸鍊更猶如將飽滿手成的金黃麥穗裝飾在胸口，具有豐收意味的麥穗也彷彿為頒獎典禮送上好運。而第二套宣傳照中，她選擇以了以鑽石和白金為主要素材的「白色珠寶」來襯拖線條飽滿的上半身和俐落簡約的黑色褲裝，除了經典以水滴般優雅的梨形圖騰為主角的Joséphine系列垂墜耳環，營造猶如水滴垂落耳畔的絕美效果，謝盈萱還堆疊了以象徵勝利月桂葉Laurier系列戒指，寓意不言而喻。

昨日紅毯上謝盈萱選擇了在以往紅毯也很少見的義大利品牌Buccellati珠寶，搭配台灣高級訂製禮服品牌Nicole+Felicia的深藍色禮服，展現出優雅貴氣的知性美。身為典禮主持人，在典禮開場表演時，她換上一身鮮紅的褲裝，上半身的波浪抓皺猶如花瓣綻放，配上同樣是鮮紅色的Christian Louboutin Hot Chick Sling金屬紅色漆皮露跟高跟鞋，搭配寶格麗的璀璨金色系珠寶，其中Serpenti靈蛇造型的雙眼還點綴紅碧璽，細節完美相呼應。