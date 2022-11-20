聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022最美金馬主持人 謝盈萱時尚功力全揭露

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
第59屆金馬獎頒獎典禮主持人謝盈萱駕馭多種風格禮服與珠寶。圖／金馬執委會與Chaumet提供
第59屆金馬獎頒獎典禮主持人謝盈萱駕馭多種風格禮服與珠寶。圖／金馬執委會與Chaumet提供

金馬、金鐘雙科影后謝盈萱首度擔任第59屆金馬獎頒獎典禮主持人，表現備受肯定，而從典禮前開始的宣傳照、到當日走紅毯、典禮上表演等不同場合，謝盈萱也展現出有別以往的穿搭功力，駕馭各大品牌、風格的珠寶與禮服，顯得從容優雅、游刃有餘。

在頒獎典禮前夕釋出的兩組宣傳照中，她以黑色和白色兩套高級訂製禮服，分別配戴不同風格的法國皇室Chaumet珠寶，就讓人對頒獎典禮的造型非常期待。白色的訂製服綴滿白色亮片搭、袖口與領口裝飾羽毛，謝盈萱配上金色調的珠寶，L'Épi de Blé de Chaumet 18K金麥穗頸鍊更猶如將飽滿手成的金黃麥穗裝飾在胸口，具有豐收意味的麥穗也彷彿為頒獎典禮送上好運。而第二套宣傳照中，她選擇以了以鑽石和白金為主要素材的「白色珠寶」來襯拖線條飽滿的上半身和俐落簡約的黑色褲裝，除了經典以水滴般優雅的梨形圖騰為主角的Joséphine系列垂墜耳環，營造猶如水滴垂落耳畔的絕美效果，謝盈萱還堆疊了以象徵勝利月桂葉Laurier系列戒指，寓意不言而喻。

昨日紅毯上謝盈萱選擇了在以往紅毯也很少見的義大利品牌Buccellati珠寶，搭配台灣高級訂製禮服品牌Nicole+Felicia的深藍色禮服，展現出優雅貴氣的知性美。身為典禮主持人，在典禮開場表演時，她換上一身鮮紅的褲裝，上半身的波浪抓皺猶如花瓣綻放，配上同樣是鮮紅色的Christian Louboutin Hot Chick Sling金屬紅色漆皮露跟高跟鞋，搭配寶格麗的璀璨金色系珠寶，其中Serpenti靈蛇造型的雙眼還點綴紅碧璽，細節完美相呼應。

第二套造型則是來自美國設計師品牌Michael Kors的黑色西裝，同樣腳踩Christian Louboutin紅底高跟鞋，剪裁得宜的西裝和恰好高度的經典高跟鞋，顯得身材比例相當修長。而這套經典西裝的造型重點，自然是來自知名鑽石珠寶品牌De Beers的垂墜耳環和份量感十足的雞尾酒鑽戒，耳環的長度和鑽石的亮度更褲裝增添知性的女人味。

謝盈萱佩戴Tiffany珠寶作品參加第59屆金馬獎。圖／金馬執委會提供
謝盈萱佩戴Tiffany珠寶作品參加第59屆金馬獎。圖／金馬執委會提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
謝盈萱配戴De Beers Jewllers鑽石珠寶、穿Michael Kors西裝和Christian Louboutin鞋主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／De Beers提供
謝盈萱配戴De Beers Jewllers鑽石珠寶、穿Michael Kors西裝和Christian Louboutin鞋主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／De Beers提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
謝盈萱配戴寶格麗珠寶主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
謝盈萱配戴寶格麗珠寶主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
謝盈萱配戴寶格麗珠寶主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
謝盈萱配戴寶格麗珠寶主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
謝盈萱配戴寶格麗珠寶主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
謝盈萱配戴寶格麗珠寶主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
謝盈萱配戴Buccellati珠寶穿Nicole+Felicia禮服走2022金馬紅毯。記者王聰賢／攝影
謝盈萱配戴Buccellati珠寶穿Nicole+Felicia禮服走2022金馬紅毯。記者王聰賢／攝影
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
謝盈萱配戴De Beers Jewllers鑽石珠寶、穿Michael Kors西裝主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／De Beers提供
謝盈萱配戴De Beers Jewllers鑽石珠寶、穿Michael Kors西裝主持2022金馬獎頒獎典禮。圖／De Beers提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
影后謝盈萱配戴Chaumet珠寶拍攝金馬宣傳照。圖／Chaumet提供
謝盈萱佩戴Tiffany珠寶作品參加第59屆金馬獎。圖／金馬執委會提供
謝盈萱佩戴Tiffany珠寶作品參加第59屆金馬獎。圖／金馬執委會提供
BVLGARI SERPENTI系列玫瑰金鑲嵌紅碧璽與鑽石戒指，約21萬6,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列玫瑰金鑲嵌紅碧璽與鑽石戒指，約21萬6,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列玫瑰金鑲嵌紅碧璽與鑽石耳環，約37萬8,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列玫瑰金鑲嵌紅碧璽與鑽石耳環，約37萬8,500元。圖／寶格麗提供
CHAUMET Joséphine Aube Printanière鉑金單鑽戒指。圖／Chaumet提供
CHAUMET Joséphine Aube Printanière鉑金單鑽戒指。圖／Chaumet提供
BVLGARI SERPENTI EYES ON ME系列紅碧璽與鑽石戒指，約19萬8,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI EYES ON ME系列紅碧璽與鑽石戒指，約19萬8,500元。圖／寶格麗提供
CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑲鑽耳環。圖／Chaumet提供
CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑲鑽耳環。圖／Chaumet提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌鑽石耳環，約610萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌鑽石耳環，約610萬元。圖／Tiffany提供
CHAUMET Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑲嵌單鑽戒指。圖／Chaumet提供
CHAUMET Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑲嵌單鑽戒指。圖／Chaumet提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽手環，約81萬5,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列玫瑰金鑲鑽手環，約81萬5,000元。圖／寶格麗提供
CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale鉑金鑲嵌單鑽戒指。圖／Chaumet提供
CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale鉑金鑲嵌單鑽戒指。圖／Chaumet提供
De Beers Talisman高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石戒指，127萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石戒指，127萬5,000元。圖／De Beers提供
CHAUMET L'Epi de Blé de Chaumet 18K黃金鑲鑽項鍊。圖／Chaumet提供
CHAUMET L'Epi de Blé de Chaumet 18K黃金鑲鑽項鍊。圖／Chaumet提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌主石總重逾10克拉鑽石戒指，約3,100萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌主石總重逾10克拉鑽石戒指，約3,100萬元。圖／Tiffany提供
CHAUMET Laurier 18K白金鑲鑽戒指。圖／Chaumet提供
CHAUMET Laurier 18K白金鑲鑽戒指。圖／Chaumet提供
De Beers Talisman高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石耳環，約278萬元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石耳環，約278萬元。圖／De Beers提供
CHAUMET Laurier 18K白金鑲鑽戒指。圖／Chaumet提供
CHAUMET Laurier 18K白金鑲鑽戒指。圖／Chaumet提供

珠寶 謝盈萱 品牌 鑽石 西裝 金馬影展 金馬獎

延伸閱讀

個人意見紅毯點評／謝盈萱「像華麗的鳳梨」！她們是浴室瓷磚、浴巾　高英軒肉彈風透明內搭超性感

金馬59／黃秋生頒獎嘆無緣當影帝 虧謝盈萱金鐘爆粗口

金馬59／自嘲「不會再講英文單字」 謝盈萱開金口唱歌

金馬紅毯／是否再爆粗口喊「fxxk」 謝盈萱大笑回應

相關新聞

潘妮朵尼、國王餅！珠寶盒聖誕甜點登場 早鳥現省100

聖誕節與跨年的腳步將近，法式甜點品牌「珠寶盒法式點心坊」特別推出逾20款聖誕限定商品，包括有巧克力紅烏龍樹輪、南法水果蛋...

年底期待值最高的質感潮流戶外派對！「500趴2022」號召知名歌手與冠軍品牌，共同倡議500％永續綠生活

《500輯》在疫情初期的渾沌時局創刊，從2020年春天一路發展至今，作為聯合報系鎖定質感青年、目標正向擾動社會的全媒體品...

好市多「黑色購物週」21日開跑 首日主打8大優惠商品搶先公開

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月21日至11月27日正式開跑，稍早已經搶先在Costco App公告首日8...

許瑋甯半裸親上陣詮釋自創品牌！慵懶床照流露性感魅力 吸十萬人朝聖點讚

最近主演的「她和她的她」廣獲好評，讓許瑋甯的演技再度受到觀眾肯定，不只演藝事業依舊火紅，而她的自創內著品牌an.niversary副業也經營得有聲有色。而新一季的產品推出，身為老闆的許瑋甯也不忘再度親自上陣拍攝形象大片，以半裸的造型加上慵懶姿態詮釋「ME TIME」概念，性感美照曝光驚豔眾人，引起超過十萬名網友到她的社交平台帳號朝聖。

台北101耶誕造景夢幻亮相 信義區百貨串連璀璨光廊

溫暖璀璨的耶誕季，是大人小孩都喜歡節日，百貨商場林立的台北信義商圈，也逐一點亮耶誕燈飾，一路串連成閃耀的光廊。

Virgil傳奇最終章：路易威登2023早春男裝Snow膠囊系列

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023年早春男裝系列，是傳奇藝術總監Virgil Abloh在2021...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。