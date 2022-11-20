「忠青商行」新北首店進駐宏匯廣場 10大新櫃接連開幕

最近主演的「她和她的她」廣獲好評，讓許瑋甯的演技再度受到觀眾肯定，不只演藝事業依舊火紅，而她的自創內著品牌an.niversary副業也經營得有聲有色。而新一季的產品推出，身為老闆的許瑋甯也不忘再度親自上陣拍攝形象大片，以半裸的造型加上慵懶姿態詮釋「ME TIME」概念，性感美照曝光驚豔眾人，引起超過十萬名網友到她的社交平台帳號朝聖。

2022-11-20 17:29