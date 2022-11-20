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「忠青商行」新北首店進駐宏匯廣場 10大新櫃接連開幕

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
以蝦仁飯為人氣招牌的「忠青商行」，新北首店進駐宏匯廣場。圖／緯豆集團提供
以蝦仁飯為人氣招牌的「忠青商行」，新北首店進駐宏匯廣場。圖／緯豆集團提供

宏匯廣場近日接連引進「忠青商行」、「丸龜製麵」、「ONE BOY」等10大新櫃，接著耶誕檔期將從11月25日開跑，男女服飾最低5折起，還有12大人氣餐廳推出耶誕大餐，滿足節日聚餐慶祝需求。

以蝦仁飯為人氣招牌的「忠青商行」，新北首店進駐宏匯廣場，接著「丸龜製麵」接力開幕，讓以餐飲為強項的宏匯廣場，美食陣容再強化。此外，2、3樓服飾樓層也有一波新進櫃調整，像是找來韓星朴敏英代言的機能服飾「ONE BOY」進駐3樓，平價休閒服飾「Life8」將在11/24進駐。另外3樓也有Dress Queen、JJ SHOP、富發牌、RIZO JEWELS、BONNY & READ ACCESSORY、DOCH等6品牌改裝開幕。

耶誕檔期優惠部分，宏匯廣場11/25至12/4首10日國際精品、3C、大家電、健康器材單指定專櫃單筆滿10,000元送1,100元，11月25日至1月4日全館(部份專櫃除外)當日累計滿3,000元送300元。持玉山銀行宏匯廣場聯名卡當日累計滿5,000元送100元、滿20,000元送400元，4大銀行分期加碼當日單筆滿10,000元送100元，刷卡回饋再加疊。

宏匯廣場APP 2.0全新改版，即日起至11月30日更新或下載送價值1,000元大禮包，包含各樓層百元抵用券8張及「VR ZONE NEW TAIPEI」體驗券一張，活動期間全館不限金額消費有機會抽中萬元購物金。

忠青商行新北首店宏匯廣場開幕同時推出6道新菜色。圖／緯豆集團提供
忠青商行新北首店宏匯廣場開幕同時推出6道新菜色。圖／緯豆集團提供
「忠青商行」新北首店進駐宏匯廣場7樓。圖／緯豆集團提供
「忠青商行」新北首店進駐宏匯廣場7樓。圖／緯豆集團提供
丸亀製麺進駐宏匯廣場，推出限定餐點拿坡里蛋拌烏龍麵。圖／宏匯廣場提供
丸亀製麺進駐宏匯廣場，推出限定餐點拿坡里蛋拌烏龍麵。圖／宏匯廣場提供
ONE BOY進駐宏匯廣場3樓。圖／ONE BOY提供
ONE BOY進駐宏匯廣場3樓。圖／ONE BOY提供

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