金馬紅毯6帥造型各有亮點！柯震東、張震和陳柏霖盛裝出席 你最愛誰的「表」情？

2022第59屆金馬獎頒獎典禮，在昨晚（11/19）順利落幕，除了各個獲獎人在台上動人的致詞，許多人守候在電視或是網路直播前，就是為了一睹明星丰采。而今年紅毯上男星陣容更壯大，包括去年獲得影帝的張震、入圍新導演的柯震東和擔任頒獎人的陳柏霖等，都盛裝出席，其中點亮造型的莫過於是被稱為「男人珠寶」的腕表，每個人配戴款式，風格都相差甚遠，不知道你最愛的是哪一款？

在頒獎典禮上，陳柏霖和柯震東一同現身舞台，就掀起前半場的高潮；在揭曉獲獎名單前，由於兩人是舊識，逗趣對話，也惹得全場大笑。然而眼尖表迷，必定不會錯過柯震東手上的RICHARD MILLE RM 011計時碼表，以及陳柏霖配戴的愛彼表皇家橡樹系列50週年紀念款 JUMBO超薄腕表。光是這兩人的表款總價值就破600萬元，貴重程度不亞於女星們的珠寶，而且陳柏霖和柯震東也都是愛表人，據信皆為自己的收藏。

陳柏霖（左）搭配愛彼表皇家橡樹系列50週年紀念款 JUMBO超薄腕表、柯震東配戴RICHARD MILLE RM 011計時碼表。記者李政龍／攝影、愛彼表與RICHARD MILLE提供

而曾獲得提名「最佳新演員」的陳昊森現身在金馬紅毯時，以高級訂製系列晚宴裝搭配了PIAGET的珠寶之外，還配戴了同品牌全球僅8只的Extraordinary Light系列超薄陀飛輪腕表，要價約645萬元，是當晚最貴行頭男星之一。與本屆「新演員獎」擦身而過，但拿下最佳原創電影歌曲的周興哲，走上紅毯之際，身穿黑色絲絨且有金絲綴繡圖案晚宴服，所搭配腕表也是他自己擁有，能與造型陪襯的江詩丹頓Oversea系列18K粉紅金腕表，果然使他順利奪「金」。

陳昊森搭配伯爵表Extraordinary Light系列超薄陀飛輪腕表，現身金馬獎紅毯。記者王聰賢／攝影、PIAGET提供

另外，奪得本屆金馬獎「最佳男配角」的朱軒洋，紅毯穿搭依舊維持帥出新高度，一如他登台領獎致詞的俐落，他選擇卡地亞Pasha de Cartier灰面計時碼表來配搭，既低調又不失個性。最後與桂綸鎂、導演許鞍華一同步上紅毯的影帝張震，衣著搭配也是一貫的高標準，巧妙地戴上帽子現身，讓人印象深刻，一如他手上的卡地亞Pasha de Cartier玫瑰金鏤空腕表，散發著雋永魅力。

張震配戴卡地亞Pasha de Cartier玫瑰金鏤空腕表，現身金馬獎紅毯。記者王聰賢／攝影、Cartier提供

周興哲配戴Oversea系列18K粉紅金腕表，現身金馬獎紅毯。記者王聰賢／攝影、江詩丹頓提供