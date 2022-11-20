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水根肉乾×卡娜赫拉的小動物！超Q禮盒 一次吃3種滋味

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
水根肉乾×卡娜赫拉的小動物聯名禮盒，每盒899元。圖／水根肉乾提供
水根肉乾×卡娜赫拉的小動物聯名禮盒，每盒899元。圖／水根肉乾提供

農曆新年即將到來，又將是親朋好友們歡聚共度的時刻。已有近70年歷史的「水根肉乾」，今年攜手「卡娜赫拉的小動物」，推出年節聯名禮盒，不僅外盒可以看到可愛的聯名包裝，內部也含有3款經典口味。早鳥訂購還有機會獲得限量聯名紅包袋，更添喜氣。

水根肉乾在彰化在地深耕多年，目前已經傳承至第3代。今年聯名卡娜赫拉的小動物所推出的年節禮盒，以深藍品牌色鐵盒為主體，並以打凸的方式，讓繫上蝴蝶結的粉紅兔兔與P助圖案立體化，加上粉紅色的手提盒包裝，讓禮盒充滿卡娜赫拉的小動物的熱鬧氛圍。另外粉紅兔兔、P助等角色也戴上象徵肉乾的小豬頭套，營造出滿滿的過年喜氣。

禮盒中，一次收納三種招牌口味。其中「原味圓燒豬肉乾」，使用獨門醬汁醃製入味，襯托出豬肉原有的鮮甜；「檸檬圓燒豬肉乾」則是以檸檬汁與檸檬皮點綴，增添清爽果香；「青花椒圓燒豬肉乾」則是添加了江津九葉青花椒、大紅袍、二荊條辣椒及朝天椒等辛香料調味，堆疊出香麻滋味。每盒售價899元，現在訂購，還有機會獲得早鳥限量聯名紅包袋。

水根肉乾×卡娜赫拉的小動物聯名禮盒，內含有3種口味的肉乾。圖／水根肉乾提供
水根肉乾×卡娜赫拉的小動物聯名禮盒，內含有3種口味的肉乾。圖／水根肉乾提供

兔兔 紅包 彰化

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