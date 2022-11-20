水根肉乾×卡娜赫拉的小動物！超Q禮盒 一次吃3種滋味

農曆新年即將到來，又將是親朋好友們歡聚共度的時刻。已有近70年歷史的「水根肉乾」，今年攜手「卡娜赫拉的小動物」，推出年節聯名禮盒，不僅外盒可以看到可愛的聯名包裝，內部也含有3款經典口味。早鳥訂購還有機會獲得限量聯名紅包袋，更添喜氣。

水根肉乾在彰化在地深耕多年，目前已經傳承至第3代。今年聯名卡娜赫拉的小動物所推出的年節禮盒，以深藍品牌色鐵盒為主體，並以打凸的方式，讓繫上蝴蝶結的粉紅兔兔與P助圖案立體化，加上粉紅色的手提盒包裝，讓禮盒充滿卡娜赫拉的小動物的熱鬧氛圍。另外粉紅兔兔、P助等角色也戴上象徵肉乾的小豬頭套，營造出滿滿的過年喜氣。