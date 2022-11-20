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日本「蘋果之城」來了 「遠百弘前展」香甜快閃

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
板橋大遠百2022「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」，由日本弘前市市長櫻田宏(左3)、日台交流協會台北事務所代表泉裕泰(左5)，與遠東百貨總經理徐雪芳(中)一起為弘前展揭開序幕。圖／遠百提供
板橋大遠百2022「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」，由日本弘前市市長櫻田宏(左3)、日台交流協會台北事務所代表泉裕泰(左5)，與遠東百貨總經理徐雪芳(中)一起為弘前展揭開序幕。圖／遠百提供

板橋大遠百即日起至12月4日推出「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」，不只將日本弘前獨特的祭典、道地美食帶到消費者眼前，還有超過50家日式廠商進駐，滿足喜愛日本美食的民眾。

「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」於板橋大遠百7樓活動中心、B1綠洲區、B1手扶梯呈現。弘前市的蘋果產量為日本第一，又有「蘋果之城」稱號，現場除了帶來弘前7種美味蘋果，還有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁等各式蘋果主題美食，以及日本玻璃工藝品、乾貨等。適逢弘前睡魔300年祭，現場還有「睡魔燈籠」、「襖絵睡魔美人」回眸圖等展示，讓民眾進一步認識青森獨特的悠久文化。

這次弘前展更將新品種「紅顏姬」引進，紅顏姬除了紅艷亮麗的外表，主要特色為果皮薄、口感細緻脆口，且甜度高，香甜中帶有淡淡果酸，喜歡日本蘋果的民眾可趁此機會嘗試。除了板橋大遠百，「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」也在台南大遠百、高雄大遠百、台中大遠百、遠百竹北、遠百信義A13等地登場，北中南民眾都可買得到弘前市最引以為傲的蘋果。

板橋大遠百11月21日至12月4日推出於百貨服飾、名品單筆消費滿3,000元加贈100元弘前展抵用券。

日本 青森

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