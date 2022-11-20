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分享影片就能做愛心！造訪寶格麗體驗螢火蟲舞動的魔法

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI 2022Save The Children冬季佳節。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022Save The Children冬季佳節。圖／寶格麗提供

魔法與奇蹟是耶誕節最迷人的傳說。義大利精品寶格麗（BVLGARI）佳節時刻推出全新的I Believe in Wonder奇蹟之旅季佳節形象廣告

，如同鑽石和珍貴寶石，星辰令人聯想起令人無比崇敬的大自然奇觀，而點點繁星又彷彿因為魔法化作閃爍的螢火蟲、輕盈飛舞於品盤誕生地羅馬，俏皮地邀請所有人沉浸在節慶魔力中、擁抱奇蹟，敞開心胸、睜開雙眼體會周遭意想不到的快樂，同時將這份歡樂渲染到周遭。

事實上，這次的形象廣告創意除了除了分享生活中美好驚喜之外，更與十多年來的合作對象Save The Children救助兒童會攜手，投身支持尚比亞的學前教育，協助偏遠地區無法接受該國國民教育的3到8歲兒童，進而保障他們的受教權。影片中各個場景都由點點閃爍的螢火蟲串場，代表了本季的精神和廣告引發的奇蹟之鍊：以形象廣告打造數位體驗，只要分享貼文，就能實質幫助到Save The Children救助兒童會的尚比亞計畫，為世界上的弱勢孩童提供支援，改善他們接受教育與照護的機會。

同時，寶格麗也與Meta合作打造I Believe in Wonder雙模式擴增實境，在Meta兩大平台Facebook 和Instagram上，全球使用者皆能在限時動態和Reels中使用：只要切換至前置鏡頭，使用者就能拍下微笑自拍照然後「分享奇蹟」，笑得越開懷，螢幕上就會有越多隻螢火蟲。而當切換至後置鏡頭時，鏡頭前的人物會沉浸在光點漂浮的氛圍中：螢火蟲在場景中一閃一閃發光，與手部自然動作互相搭配，彷彿揮舞魔杖。只要發佈這些內容並標記朋友，使用者就能開啟一條無盡的連結，打造專屬的奇蹟之鍊。

從11月開始，凡造訪寶格麗精品店，只要掃描寶格麗門市現場的 QR code，就夠體驗獨家的Instagram擴增實境、進入充滿奇蹟光點的場景：在擴增實境的互動式體驗中，螢幕上充滿亮眼的禮物；點擊每個禮物，就會轉變成螢火蟲，打造出充滿節慶魔力的世界。

義大利超模Vittoria Ceretti演繹寶格麗2022冬季佳節系列。圖／寶格麗提供
義大利超模Vittoria Ceretti演繹寶格麗2022冬季佳節系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022冬季佳節系列配戴情境圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022冬季佳節系列配戴情境圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022奇蹟降臨寶格麗暖心贈禮Serpenti Viper系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022奇蹟降臨寶格麗暖心贈禮Serpenti Viper系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022Save The Children冬季佳節。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022Save The Children冬季佳節。圖／寶格麗提供
義大利超模Vittoria Ceretti演繹寶格麗2022冬季佳節系列。圖／寶格麗提供
義大利超模Vittoria Ceretti演繹寶格麗2022冬季佳節系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022奇蹟降臨寶格麗暖心贈禮B.zero1系列珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI 2022奇蹟降臨寶格麗暖心贈禮B.zero1系列珠寶。圖／寶格麗提供
非裔名模Blesnya Minher演繹寶格麗2022冬季佳節系列。圖／寶格麗提供
非裔名模Blesnya Minher演繹寶格麗2022冬季佳節系列。圖／寶格麗提供

螢火蟲 廣告 擴增實境

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