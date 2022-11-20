分享影片就能做愛心！造訪寶格麗體驗螢火蟲舞動的魔法

魔法與奇蹟是耶誕節最迷人的傳說。義大利精品寶格麗（BVLGARI）佳節時刻推出全新的I Believe in Wonder奇蹟之旅季佳節形象廣告

，如同鑽石和珍貴寶石，星辰令人聯想起令人無比崇敬的大自然奇觀，而點點繁星又彷彿因為魔法化作閃爍的螢火蟲、輕盈飛舞於品盤誕生地羅馬，俏皮地邀請所有人沉浸在節慶魔力中、擁抱奇蹟，敞開心胸、睜開雙眼體會周遭意想不到的快樂，同時將這份歡樂渲染到周遭。

事實上，這次的形象廣告創意除了除了分享生活中美好驚喜之外，更與十多年來的合作對象Save The Children救助兒童會攜手，投身支持尚比亞的學前教育，協助偏遠地區無法接受該國國民教育的3到8歲兒童，進而保障他們的受教權。影片中各個場景都由點點閃爍的螢火蟲串場，代表了本季的精神和廣告引發的奇蹟之鍊：以形象廣告打造數位體驗，只要分享貼文，就能實質幫助到Save The Children救助兒童會的尚比亞計畫，為世界上的弱勢孩童提供支援，改善他們接受教育與照護的機會。

同時，寶格麗也與Meta合作打造I Believe in Wonder雙模式擴增實境，在Meta兩大平台Facebook 和Instagram上，全球使用者皆能在限時動態和Reels中使用：只要切換至前置鏡頭，使用者就能拍下微笑自拍照然後「分享奇蹟」，笑得越開懷，螢幕上就會有越多隻螢火蟲。而當切換至後置鏡頭時，鏡頭前的人物會沉浸在光點漂浮的氛圍中：螢火蟲在場景中一閃一閃發光，與手部自然動作互相搭配，彷彿揮舞魔杖。只要發佈這些內容並標記朋友，使用者就能開啟一條無盡的連結，打造專屬的奇蹟之鍊。