耶誕跨年到曼谷 The Standard重現復古迪斯科溜冰場

時近年末，The Standard，Bangkok Mahanakhon酒店即將推出耶誕及跨年系列派對，除了酒店內各餐廳、酒吧分別推出具有代表性的精彩套餐，還有位於酒店前方、The Plaza廣場的迪斯科溜冰場，將變身為亞洲版的紐約曼哈頓洛克菲勒中心，現場洋溢著濃厚的1980年代好萊塢風情。

The Standard，Bangkok Mahanakhon將重現The Standard品牌誕生地─好萊塢在上個世紀八十年代的迷人風情，以傳奇的日落大道為靈感，在The Plaza廣場上打造華麗的美式復古迪斯科溜冰場，搭配The Standard精心挑選的DJ動感音樂，2022年12月23日至2023年1月1日提供溜冰鞋租借服務。

此外，The Standard在曼谷的多家餐廳，也隨之變裝，展現耶誕與新年氛圍。Tease茶室12月1日起每日提供耶誕主題下午茶；The Parlor於12月19日至1月1日提供耶誕調酒及風格小吃，12月31日晚間，The Parlor也有跨年服務，旅客可選擇各式特色調酒，搭配蛋網包辣味大蝦香蕉花、黑鹽烤綠豆椰香糯米飯等。

在耶誕前夜，The Standard Grill餐廳將推出四道傳統菜晚餐，並請來Sunny Trio & Natt Buntita到場表演，套餐以鵝肝醬華麗登場，緊接著是墨西哥賽拉諾辣椒塊根芹蛤蜊濃湯麵包碗，主廚也會到桌邊服務，分食諾福克火雞、CopperTree優質牛肋排和黑豚豬大排，並搭配油浸烤灰核桃南瓜、炒唐萵苣和抱子甘藍配黑松露醬。 最後，別忘了品嘗很有節令感的法式霜淇淋南瓜派。此外，耶誕節、跨年前夕，以及元旦早午餐都有不同餐點設計。

位於酒店頂樓的Ojo餐廳，則是以墨西哥的方式慶祝耶誕節。12月31日此間也是欣賞曼谷河畔煙火表演的首選地點，當天，餐廳將提供六道菜套餐，可就著2022年美麗的最後日落、聆聽DJ現場表演，品賞美食。

頂級中餐廳Mott 32 Bangkok，佳節期間也有各樣特色菜式，包括扇貝與芋頭油炸丸子、火烤乳豬、魚子醬與花膠凍、鮑魚高湯等前菜與湯品，以及以蘋果木火烤的42天北京烤鴨、燜龍蝦稻庭烏龍麵配散養雞肉等。