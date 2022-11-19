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新加坡星廚來台上新菜！台北遠東「香宮」12月換菜單

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
黑椒龍眼爆日本A4和牛。圖／台北遠東香格里拉提供
黑椒龍眼爆日本A4和牛。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉的粵菜餐廳「香宮」，延攬新加坡麗晶酒店米其林一星粵菜「夏宮」副主廚廖晉輝擔任主廚，12月1日啟用全新菜單，其中三成是新菜色。業者透露，試賣期間已有常客讚嘆主廚炒功了得，最大特色是「風味、香氣豐富，每道菜個性鮮明。」據說，每道菜所用的油不同，主廚都須提前煉製，這也是上菜時香氣四溢的美味關鍵之一。

身材挺拔的廖晉輝，現年35歲，生長於吉隆坡，是第三代華僑移民，父母都是廣東人，為了幫助家計，他在高中畢業後的第二天就到新加坡學廚藝，從殺魚到打荷(即砧板)學起，4年後跳槽至當地第一名的烤鴨名店「御寶至尊」學習粵菜；之後，年僅23歲的他就被挖角進入飯店業，因緣際會下，跟著燒臘總廚學做燒臘，並於2017年進入麗晶酒店米其林一星的「夏宮」團隊。

在新加坡17年，印象最深刻的是某次夏宮有一大型婚宴，他獨力在時限內完成40隻烤乳豬；今年3月他也登上豪華郵輪擔任私廚，連續5周從菜單設計、採買到料理都獨力完成，幾乎星國產官界的重量級人物，全都嘗過他的手藝。

廖晉輝今年8月到任後，即著手調整菜色，12月1日起更換全新菜單，同樣維持近百道佳餚選項，其中新菜約占三成；包括五款套餐、每人1,680元起，單點佳餚每道400元起，中午供應的港點則是160元起。

廖晉輝的菜，一上桌就充滿香氣，且個性鮮明獨特，像是「法國魚子醬鮑角蜇花」，酸香氣息超開胃；夏宮招牌菜跨海而來的「杏香脆米焗珍珠龍蝦」，則是到吸睛之作，工法有序，分秒不差，據說主廚堅持要在「九分熟出鍋」，送抵餐桌正是十分剛好。

試賣期間就收服常客的新菜「黑椒龍眼爆日本A4和牛」，秘密配方是黑椒粒、香葉及牛油，潑入滾燙的自製炒菜香油，濾出的「黑椒油」，牛肉豐潤，果香迷人。

此外，主廚對於台灣的龍膽石斑讚不絕口，新菜中的「龍虎雙味─XO醬花膠龍膽煲&頭腩濃湯麵」，就是夏宮招牌菜改良，將筍殼魚改用龍虎斑，他說，台灣的龍虎斑肉質細嫩，富含膠質，適合炆燒；若選二吃，則以濃白魚湯煨麵，連同拆開的頭腩一起位上，豐盛飽足。

台北遠東香格里拉 香宮

地址：台北市大安區敦化南路二段201號6樓

電話：02-7711-2080

法國魚子醬鮑角蜇花。圖／台北遠東香格里拉提供
法國魚子醬鮑角蜇花。圖／台北遠東香格里拉提供
杏香脆米焗珍珠龍蝦。圖／台北遠東香格里拉提供
杏香脆米焗珍珠龍蝦。圖／台北遠東香格里拉提供
XO醬花膠龍膽煲。圖／台北遠東香格里拉提供
XO醬花膠龍膽煲。圖／台北遠東香格里拉提供
香宮新聘主廚廖晉輝。圖／台北遠東香格里拉提供
香宮新聘主廚廖晉輝。圖／台北遠東香格里拉提供

新加坡 香格里拉

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