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Longchamp發表佳節形象視覺 23春夏亮色單品搶先秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Épure迷你背包白色款，7,200元。圖 / Longchamp提供
Épure迷你背包白色款，7,200元。圖 / Longchamp提供

如果一年即將來到尾聲，另一方面也代表著：新的一年也將悄然來到。Longchamp釋出2022 Holiday Season歡慶聖誕佳節視覺，並同場加映2023春夏單品，以桃紅、白色、綠色加上波卡圓點，打造不沉悶的歡樂歲末，更預告了2023愉悅春日的迫不及待。

Box-Trot包款以全新糖果粉色重現巴黎的青春氣息，Roseau系列則帶人重返1970年代的Disco舞會，並於黑色包款或手機袋上裝飾了大型白色圓點，展現對比鮮明的活力。原來波卡圓點正是2023春夏的設計亮點，並出現在包款、衣物等不同品項，而看準新一代不循常規、天馬行空的創意生活，2023春夏系列鞋款再帶來綠色涼鞋、拼接撞色登山靴、卡其色的楔型鞋或運動鞋，滿足高跟鞋以外的全方位風格需求。

而回到年末派對，輕便的小包將帶來機動力與輕巧的收納機能，例如Épure迷你背包便有白色、綠色、桃紅色多種選擇，訂價都在萬元有找，Box-Trot長夾白蘭地色款則搭配了金色的賽馬Logo，男女皆宜。想從細節處創造變化？亦有眼冒愛心、叼著Longchamp經典包款的折耳兔吊飾，訂價4,500元。無論自用造型、派對交換禮物？一次滿足多種願望、荷包友善。

Roseau系列XS手提包，25,300元。圖 / Longchamp提供
Roseau系列XS手提包，25,300元。圖 / Longchamp提供
Épure迷你背包綠色款，7,200元。圖 / Longchamp提供
Épure迷你背包綠色款，7,200元。圖 / Longchamp提供
2023春夏系列吊飾，4,500元。圖 / Longchamp提供
2023春夏系列吊飾，4,500元。圖 / Longchamp提供
Box-Trot長夾白蘭地色款，10,200元。圖 / Longchamp提供
Box-Trot長夾白蘭地色款，10,200元。圖 / Longchamp提供
2023春夏系列涼鞋綠色款，17,600元。圖 / Longchamp提供
2023春夏系列涼鞋綠色款，17,600元。圖 / Longchamp提供
Le Pliage手機袋 ，3,400元。圖 / Longchamp提供
Le Pliage手機袋 ，3,400元。圖 / Longchamp提供

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