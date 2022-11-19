Longchamp發表佳節形象視覺 23春夏亮色單品搶先秀

如果一年即將來到尾聲，另一方面也代表著：新的一年也將悄然來到。Longchamp釋出2022 Holiday Season歡慶聖誕佳節視覺，並同場加映2023春夏單品，以桃紅、白色、綠色加上波卡圓點，打造不沉悶的歡樂歲末，更預告了2023愉悅春日的迫不及待。

Box-Trot包款以全新糖果粉色重現巴黎的青春氣息，Roseau系列則帶人重返1970年代的Disco舞會，並於黑色包款或手機袋上裝飾了大型白色圓點，展現對比鮮明的活力。原來波卡圓點正是2023春夏的設計亮點，並出現在包款、衣物等不同品項，而看準新一代不循常規、天馬行空的創意生活，2023春夏系列鞋款再帶來綠色涼鞋、拼接撞色登山靴、卡其色的楔型鞋或運動鞋，滿足高跟鞋以外的全方位風格需求。