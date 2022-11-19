聽新聞
test
0:00 / 0:00
Longchamp發表佳節形象視覺 23春夏亮色單品搶先秀
如果一年即將來到尾聲，另一方面也代表著：新的一年也將悄然來到。Longchamp釋出2022 Holiday Season歡慶聖誕佳節視覺，並同場加映2023春夏單品，以桃紅、白色、綠色加上波卡圓點，打造不沉悶的歡樂歲末，更預告了2023愉悅春日的迫不及待。
Box-Trot包款以全新糖果粉色重現巴黎的青春氣息，Roseau系列則帶人重返1970年代的Disco舞會，並於黑色包款或手機袋上裝飾了大型白色圓點，展現對比鮮明的活力。原來波卡圓點正是2023春夏的設計亮點，並出現在包款、衣物等不同品項，而看準新一代不循常規、天馬行空的創意生活，2023春夏系列鞋款再帶來綠色涼鞋、拼接撞色登山靴、卡其色的楔型鞋或運動鞋，滿足高跟鞋以外的全方位風格需求。
而回到年末派對，輕便的小包將帶來機動力與輕巧的收納機能，例如Épure迷你背包便有白色、綠色、桃紅色多種選擇，訂價都在萬元有找，Box-Trot長夾白蘭地色款則搭配了金色的賽馬Logo，男女皆宜。想從細節處創造變化？亦有眼冒愛心、叼著Longchamp經典包款的折耳兔吊飾，訂價4,500元。無論自用造型、派對交換禮物？一次滿足多種願望、荷包友善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言