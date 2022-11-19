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只有2天！五方食藏好時好物餐酒搭 玩轉客家「琴」意

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
五方食藏忠孝店。圖／五方食藏提供。
五方食藏忠孝店。圖／五方食藏提供。

每年在遠東SOGO百貨忠孝館舉行的「好時好物小農展」，由五方食藏兩位主理人林淑真與畢斐宓，以100%台灣在地農牧產品商品策展，展覽規模與營業額逐年擴大，充分反映出消費者對台灣農產品的支持。今年冬季「好時好物小農展」，將於11月24日至27日於SOGO台北忠孝館12樓活動會館舉行；為延續更多美好，五方食藏特別邀請黃湘絨（Bee）擔任客座主廚，與今年參展夥伴「發琴吧」攜手，於展後12月6日、7日兩天的午餐及晚餐時段，在五方食藏忠孝店打造「好時好物餐桌」，以5道料理搭配4杯調酒，每人2800元+10%。

擅長義大利料理及運用台灣原生植物的客家女兒Bee主廚，接受過紮實西餐廚藝訓練並曾於義大利《紅蝦指南》三酒杯榮耀的彼刻義式餐酒館歷練，這次她運用台灣原生植物、客家菜餚使用的香料及野菜，以義式料理手法結合創意，呈現熟悉客家風味，再搭配「發琴吧」4款調酒，讓味蕾充分體驗客家風土滋味。

「發琴吧」則延續「好時好物餐桌」核心精神，選擇台灣在地琴酒2022 Gin & Tonic Pa大島琴酒節限量紀念酒Ginspiration No.3，以及來自日本、英國、中國的特色琴酒，創作出4款風味別具的琴酒調飲，搭佐Bee主廚的客家風味創意美饌，呈現從產地到餐桌的冬季餐酒盛宴。

Bee主廚端出的開胃菜「Welcome Hakka」，以自家客家小炒配方，將必備元素五花肉、豆干、辣椒等打成泥，魷魚及青蔥則製成粉末，最後撒上添香；客家小炒必配的米飯，則以糙米脆餅方式精緻呈現，香辣脆口，誘人食慾大開。

搭配調酒「spicy」，以中國首款手工精釀琴酒——巷販小酒為基底，加入嗆辣墨西哥辣椒，再融合法國Prucia蜜李酒，最後放上酸梅，入喉瞬間強悍風味襲來，辣味與酸味絕妙結合，與香辣客家小炒相得益彰。

在「Gin海一杯」這道菜中，Bee主廚發現無花果葉所散發的清香，與魚鮮十分相襯，便使用無花果葉包覆「邱家兄弟」生態養殖金目鱸魚菲力，以發琴吧No.3琴酒、陳皮、薑賦味清蒸，再加入以鱸魚頭、魚骨熬煮膠質豐富的醬汁及「五方食藏」自製醬鳳梨，綴以「宜糧號」海葡萄增添口感，讓清新酸香鳳梨果感呼應無花果葉香氣，甘鮮曼妙。

野薑花粽是台灣客家代表美食，「野薑花燉粽」以義式燉飯方式來呈現野薑花粽元素，以「長濱一號」糙米取代義大利米，加入椴木香菇、蝦米、「陳稼莊」蘿蔔乾、野薑花根莖粉，並以蔬菜高湯烹煮糙米燉飯。「野薑花燉粽」在鹹香之餘，還飄散出野薑花清香餘韻，Bee主廚特別以咸豐草製作野菜pesto來搭配，增添草本清香。

「野薑花燉粽」搭配的調酒是「紫蘇琴蕾」，將飄散野薑花香的台灣在地琴酒Ginspiration No.3，交融新鮮紫蘇葉的沈穩香氣與高雅風味，品飲時宛如置身山林溪間，感受得到自然與清新的滋味，也襯出「野薑花燉粽」的悠然香氣。

主菜「香草鵝與粉紅豬」選用「嘉文鵝品」以法國萊茵鵝與台灣鵝配種飼養的白鵝，鵝胸圓潤飽滿、油脂分布均勻，肉味清香，是多家米其林餐廳指定用肉；經過20日熟成使風味濃縮、肉質軟化。Bee主廚將熟成鵝胸以奶油煎至外皮金黃香脆，並加入「香辛深淵」茴香籽、迷迭香等香料增添肉質風味。搭佐鵝油香煎小農無花果、醃漬洛神花、及皺葉菊苣、紅萵苣、紅莧菜、京水菜、台灣胡椒葉等之野菜沙拉，再拌入「梅山春」梅醬所調成的醬汁，平衡鵝胸肉感。

搭配調酒「烤豬肉乾」使用蘇格蘭斯凱島歷史最悠久酒廠的泰斯卡（Talisker）單一麥芽威士忌，融合坦奎瑞（Tanqueray）黑醋栗琴酒，再萃取草莓與焦糖的甜味，搭配豬肉乾品飲，佐以鮮嫩鵝胸，讓油脂肉感與酒液層次風味達成最佳平衡。

甜點「過山香小食粑」以客家傳統紅龜粿呈現，將手工迷你紅龜粿包入花生製成濃香內餡，淋上Bee主廚以「台灣原味」手工蔗糖加入過山香製成帶有沙士糖香氣的糖漿，口感軟糯清甜，佐「土生土長」紅心芭樂乾、柳橙果乾，更添豐富層次且充滿台灣風土氣息。

搭配調酒「一茉香」運用季之美（Ki No Bi）京都琴酒，融入清香茉莉香片，再加入百香果及蘋果，酒體甘醇而富茶韻，溫潤迷人，搭配軟糯甜點，和諧美好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

甜點「過山香小食粑」，搭配調酒「一茉香」。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
甜點「過山香小食粑」，搭配調酒「一茉香」。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Bee主廚（右）與發琴吧bartender Sean，以餐酒搭配展現「客」家「琴」意。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Bee主廚（右）與發琴吧bartender Sean，以餐酒搭配展現「客」家「琴」意。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
主菜「香草鵝與粉紅豬」，搭配「烤豬肉乾」調酒。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
主菜「香草鵝與粉紅豬」，搭配「烤豬肉乾」調酒。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
開胃菜「Welcome Hakka」搭配調酒「spicy」。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
開胃菜「Welcome Hakka」搭配調酒「spicy」。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「野薑花燉粽」搭配調酒「紫蘇琴蕾」。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「野薑花燉粽」搭配調酒「紫蘇琴蕾」。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Gin海一杯」以發琴吧No.3琴酒入菜。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Gin海一杯」以發琴吧No.3琴酒入菜。圖／五方食藏提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

義大利 甜點

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