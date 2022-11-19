只有2天！五方食藏好時好物餐酒搭 玩轉客家「琴」意

每年在遠東SOGO百貨忠孝館舉行的「好時好物小農展」，由五方食藏兩位主理人林淑真與畢斐宓，以100%台灣在地農牧產品商品策展，展覽規模與營業額逐年擴大，充分反映出消費者對台灣農產品的支持。今年冬季「好時好物小農展」，將於11月24日至27日於SOGO台北忠孝館12樓活動會館舉行；為延續更多美好，五方食藏特別邀請黃湘絨（Bee）擔任客座主廚，與今年參展夥伴「發琴吧」攜手，於展後12月6日、7日兩天的午餐及晚餐時段，在五方食藏忠孝店打造「好時好物餐桌」，以5道料理搭配4杯調酒，每人2800元+10%。

擅長義大利料理及運用台灣原生植物的客家女兒Bee主廚，接受過紮實西餐廚藝訓練並曾於義大利《紅蝦指南》三酒杯榮耀的彼刻義式餐酒館歷練，這次她運用台灣原生植物、客家菜餚使用的香料及野菜，以義式料理手法結合創意，呈現熟悉客家風味，再搭配「發琴吧」4款調酒，讓味蕾充分體驗客家風土滋味。

「發琴吧」則延續「好時好物餐桌」核心精神，選擇台灣在地琴酒2022 Gin & Tonic Pa大島琴酒節限量紀念酒Ginspiration No.3，以及來自日本、英國、中國的特色琴酒，創作出4款風味別具的琴酒調飲，搭佐Bee主廚的客家風味創意美饌，呈現從產地到餐桌的冬季餐酒盛宴。

Bee主廚端出的開胃菜「Welcome Hakka」，以自家客家小炒配方，將必備元素五花肉、豆干、辣椒等打成泥，魷魚及青蔥則製成粉末，最後撒上添香；客家小炒必配的米飯，則以糙米脆餅方式精緻呈現，香辣脆口，誘人食慾大開。

搭配調酒「spicy」，以中國首款手工精釀琴酒——巷販小酒為基底，加入嗆辣墨西哥辣椒，再融合法國Prucia蜜李酒，最後放上酸梅，入喉瞬間強悍風味襲來，辣味與酸味絕妙結合，與香辣客家小炒相得益彰。

在「Gin海一杯」這道菜中，Bee主廚發現無花果葉所散發的清香，與魚鮮十分相襯，便使用無花果葉包覆「邱家兄弟」生態養殖金目鱸魚菲力，以發琴吧No.3琴酒、陳皮、薑賦味清蒸，再加入以鱸魚頭、魚骨熬煮膠質豐富的醬汁及「五方食藏」自製醬鳳梨，綴以「宜糧號」海葡萄增添口感，讓清新酸香鳳梨果感呼應無花果葉香氣，甘鮮曼妙。

野薑花粽是台灣客家代表美食，「野薑花燉粽」以義式燉飯方式來呈現野薑花粽元素，以「長濱一號」糙米取代義大利米，加入椴木香菇、蝦米、「陳稼莊」蘿蔔乾、野薑花根莖粉，並以蔬菜高湯烹煮糙米燉飯。「野薑花燉粽」在鹹香之餘，還飄散出野薑花清香餘韻，Bee主廚特別以咸豐草製作野菜pesto來搭配，增添草本清香。

「野薑花燉粽」搭配的調酒是「紫蘇琴蕾」，將飄散野薑花香的台灣在地琴酒Ginspiration No.3，交融新鮮紫蘇葉的沈穩香氣與高雅風味，品飲時宛如置身山林溪間，感受得到自然與清新的滋味，也襯出「野薑花燉粽」的悠然香氣。

主菜「香草鵝與粉紅豬」選用「嘉文鵝品」以法國萊茵鵝與台灣鵝配種飼養的白鵝，鵝胸圓潤飽滿、油脂分布均勻，肉味清香，是多家米其林餐廳指定用肉；經過20日熟成使風味濃縮、肉質軟化。Bee主廚將熟成鵝胸以奶油煎至外皮金黃香脆，並加入「香辛深淵」茴香籽、迷迭香等香料增添肉質風味。搭佐鵝油香煎小農無花果、醃漬洛神花、及皺葉菊苣、紅萵苣、紅莧菜、京水菜、台灣胡椒葉等之野菜沙拉，再拌入「梅山春」梅醬所調成的醬汁，平衡鵝胸肉感。

搭配調酒「烤豬肉乾」使用蘇格蘭斯凱島歷史最悠久酒廠的泰斯卡（Talisker）單一麥芽威士忌，融合坦奎瑞（Tanqueray）黑醋栗琴酒，再萃取草莓與焦糖的甜味，搭配豬肉乾品飲，佐以鮮嫩鵝胸，讓油脂肉感與酒液層次風味達成最佳平衡。

甜點「過山香小食粑」以客家傳統紅龜粿呈現，將手工迷你紅龜粿包入花生製成濃香內餡，淋上Bee主廚以「台灣原味」手工蔗糖加入過山香製成帶有沙士糖香氣的糖漿，口感軟糯清甜，佐「土生土長」紅心芭樂乾、柳橙果乾，更添豐富層次且充滿台灣風土氣息。

搭配調酒「一茉香」運用季之美（Ki No Bi）京都琴酒，融入清香茉莉香片，再加入百香果及蘋果，酒體甘醇而富茶韻，溫潤迷人，搭配軟糯甜點，和諧美好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康