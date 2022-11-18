阿曼帝國御用！AMOUAGE再推新香 以奢華乳香為基底

承襲優雅，用嗅覺來展開新的扉頁，傳遞內心深處最衝擊的交織。頂級香氛品牌AMOUAGE詩情扉頁系列Library Collection，源自「國王的禮物」，1983年從阿曼帝國御用品、外交贈品之用，並匯聚珍稀香材萃取，挑戰最高層級製香工藝。

追求極致精神的「詩情扉頁系列Library Collection」，由裡至外的大膽展現跟探索，從香材至包裝設計，都傳統與創新並濟，首席體驗官(CXO) Renaud Salmon領軍，將既有3款香水之外，又增添了「XIII-銀月沉韻」和「XIV-霏煙瀰漫」，讓驚奇的嗅覺格局締造出更完美的境界。

包裝盒以經典優雅的典籍為靈感，將「詩情扉頁系列Library Collection」飽讀詩書的風雅展現出個人底蘊。圖書館啟發出創意與氣味衝擊感，締造出香氛製香工藝，就如同一本百讀不厭的詩書，永存在內心深處，如同靈魂烙印般的存在。

依舊留存的AMOUAGE傳統彎刀Khanjar形象的香水瓶蓋形象，陶瓷塗色的瓶身，輔以霧面帶灰色調性的大地色系，擷取松露、羊絨、樸實不飽和色澤的優雅質感瓶身，更凸顯AMOUAGE這次的新香氣的世代交替感，更展現自我風雅高尚的風俗氣息。

說到製香，香材的質地、生產環境、時間都是掌握每一刻噴灑瞬間的那種衝擊。AMOUAGE以阿曼的佐法爾地區正是最具價值品種的神聖乳香產地，外觀獨特且含有最高濃度的乳香酸與乳香醛。