台灣大哥大MyVideo連續3年官方指定 直播金馬59盛會

華人電影圈最大盛事、第59屆金馬獎頒獎典禮將於明天（11月19日）登場，台灣大哥大力挺華語影視，旗下MyVideo連續3年成為金馬官方指定線上直播平台，明天下午5點30分起同步直播頒獎典禮，不限MyVideo用戶，全民均可隨時隨地、透過多元裝置於MyVideo觀看高畫質典禮直播，完整掌握星光熠熠的金馬星光大道實況與得獎名單。

台灣大MyVideo除了連續3年直播金馬獎，支持台灣原創也不遺餘力，投資的懸疑犯罪電影《查無此心》今年入圍金馬獎5項大獎；同時也積極培植青年創作者投入華語影集製作，MyVideo首創本土OTT平台先河，在華語影壇規模最大的影視投資媒合平台－金馬創投會議中設立「MyVideo劇集創意獎」。本屆金馬創投會議「MyVideo劇集創意獎」於昨天（11月17日）舉行暨頒獎典禮，由三度入圍金鐘獎迷你劇集編劇獎的青年創作者涂芳祥編劇、詹大為導演的《貪婪演算法》獲得高達30萬元培植獎金。

《貪婪演算法》描述一群平凡小人物因故捲入陰謀，被迫放棄一切並加以反擊，試著完成台灣史上最完美的金庫盜竊案。台灣大哥大新媒體服務處副總經理李芃君表示，《貪婪演算法》的劇本極具創意，將過去在好萊塢才能看到的超大型金融竊盜案，透過台灣本土影視呈現，台灣大哥大MyVideo期待透過實際行動支持影視新秀，讓台灣的精彩劇本得以實際呈現給觀眾。

為了讓影迷一次收藏歷屆金馬強片，MyVideo同步與Readmoo讀墨電子書跨界合作推出《2022金馬影視大展》線上活動，集結歷屆金馬入圍及獲獎作品，11月19日前到指定專區觀看，即有機會免費帶走價值近萬元的讀墨mooInk系列電子書閱讀器。Readmoo讀墨電子書指定專區則精選電影原著小說或影視書，11月25日前購買指定書籍享3本79折優惠；在Readmoo讀墨電子書官網免費領取《2022台北金馬影展專刊》可獲得限量MyVideo 3天豪華月租免費看序號，並有機會獲得「金馬CSD中衛立體口罩精裝紀念禮盒」。此外，MyVideo也和LINE TODAY跨界合作，推出「你是金馬知識王嗎？」線上趣味問答，邀請影迷們挑戰自己對華語電影盛事的了解。