迷人大貓曬霸氣！CORUM Bubble暗夜猛虎表 魔幻出擊

泡泡正因稍縱即逝，所以迷人、令人目不轉睛。崑崙（CORUM）推出Bubble泡泡系列47 Tiger暗夜猛虎自動腕表，由於大膽運用夜光塗料，將在低光源環境中，透現出一只霸氣全露的暗夜猛虎，限量現身。

Bubble泡泡系列以刻意加厚的藍寶石水晶玻璃，疊加上面盤中各種前衛、大膽視覺如骷髏、玫瑰，因而成為品牌最具辨識度的設計系列，並曾在2021年時進化成泡泡X-Ray腕表。新款的47 Tiger暗夜猛虎腕表，在47毫米精鋼表殼中，繪有一頭白色的猛虎擁有蔚藍的雙眼；而當邁入夜色或低光源環境中時，猛虎的白色皮毛將變化為橙色皮毛與黑色條紋，同時CORUM的品牌標誌與時標則將散發黃綠色光彩，魔幻出巡。