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迷人大貓曬霸氣！CORUM Bubble暗夜猛虎表 魔幻出擊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bubble泡泡系列47 Tiger暗夜猛虎自動腕表，14萬7,000元。圖 / CORUM提供
Bubble泡泡系列47 Tiger暗夜猛虎自動腕表，14萬7,000元。圖 / CORUM提供

泡泡正因稍縱即逝，所以迷人、令人目不轉睛。崑崙（CORUM）推出Bubble泡泡系列47 Tiger暗夜猛虎自動腕表，由於大膽運用夜光塗料，將在低光源環境中，透現出一只霸氣全露的暗夜猛虎，限量現身。

Bubble泡泡系列以刻意加厚的藍寶石水晶玻璃，疊加上面盤中各種前衛、大膽視覺如骷髏、玫瑰，因而成為品牌最具辨識度的設計系列，並曾在2021年時進化成泡泡X-Ray腕表。新款的47 Tiger暗夜猛虎腕表，在47毫米精鋼表殼中，繪有一頭白色的猛虎擁有蔚藍的雙眼；而當邁入夜色或低光源環境中時，猛虎的白色皮毛將變化為橙色皮毛與黑色條紋，同時CORUM的品牌標誌與時標則將散發黃綠色光彩，魔幻出巡。

為了展現猛虎的最大威嚇魅力，面盤中的指針也換成鏤空形式，同時CO 082自動上鍊機芯則將帶來時間顯示，以及42小時的動力儲存。即便2023將是傳統農曆的兔年，但、管他的！有誰能不愛老虎這迷人的大貓生物呢？全球限量222只，訂價14萬7,000元。

由於大膽運用夜光塗料，腕表將在低光源環境中，透現出一只暗夜猛虎、霸氣現身。圖 / CORUM提供（合成圖）
由於大膽運用夜光塗料，腕表將在低光源環境中，透現出一只暗夜猛虎、霸氣現身。圖 / CORUM提供（合成圖）
Bubble泡泡系列以刻意加厚的藍寶石水晶玻璃，疊加上面盤中各種前衛、大膽視覺如骷髏、玫瑰，因而成為品牌最具辨識度的設計特色。圖 / CORUM提供
Bubble泡泡系列以刻意加厚的藍寶石水晶玻璃，疊加上面盤中各種前衛、大膽視覺如骷髏、玫瑰，因而成為品牌最具辨識度的設計特色。圖 / CORUM提供
具備時間顯示功能的Bubble泡泡系列47 Tiger暗夜猛虎自動腕表，全球限量222只。圖 / CORUM提供
具備時間顯示功能的Bubble泡泡系列47 Tiger暗夜猛虎自動腕表，全球限量222只。圖 / CORUM提供

腕表 品牌 標誌

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