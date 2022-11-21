美式賣場黑五購物節全年最下殺 冬季保養、耶誕節聚餐交換禮物 這3款神物必買爆

雙11剛過完，黑色星期五購物節緊接著來到，除了摩拳擦掌準備搶購高單價商品，精打細算的消費者更不能錯過年末一次購齊下一年度生活日用品的最佳機會，再加上疫情解封，緊接著到來的耶誕節聚餐、交換禮物活動肯定行程滿檔，預先準備好每個人都一定用得上的實用好禮以及個人清潔保養好物，讓你走跳各種聚會都體面不失禮。

想要隨時擁有好口氣，許多人喜歡吃薄荷、檸檬等清新口味的口香糖、喉糖，全球銷售第一漱口水專業品牌李施德霖，看準消費者年末聚餐最擔心牙齒笑容不夠亮白自信、吃完重口味美食擔心口氣影響美好約會，小朋友才做選擇、李施德霖幫你一次全都搞定！檸檬鹽味的「健康亮白漱口水」，聽起來想像糖果、飲品的奇特口味，一推出就掀起網友討論，有人大推有淡淡檸檬味，用起來很清新不易刺激，也有人覺得鹹甜鹹甜的口感有點微妙，不過大家一致有感的都是使用後變得乾淨亮白的清新感，讓人立刻擁有自信、清新好口氣、並搭配美式賣場4支口腔清新噴霧，當你吃完重口味美食，一噴360度幫助去除口腔異味及99%^口腔細菌，隨時清新好口氣，現在黑五限定超殺價只要819元，現省近500元，讓注重口氣健康的消費者可以早晚在家使用重量級亮白漱口水，出外時攜帶口腔清新噴霧隨時隨地使用，無時無刻散發自信笑容，送禮自用兩相宜！#配合正確刷牙習慣, 每日使用2次李施德霖漱口水^配合正確刷牙習慣和漱口水使用方式

李施德霖的檸檬鹽味「健康亮白漱口水」，一推出就掀起網友討論，送禮自用兩相宜！ 圖／李清宇攝影

在這個依舊需要勤洗手、隨時噴酒精消毒的時刻，想要擁有柔嫩雙手就要靠乾敏肌*保養專家Aveeno艾惟諾來照顧你的雙手！今年全新獨家在美式賣場上架的艾惟諾香氛舒緩護手霜禮盒，一次為消費者送上葡萄柚活力淨亮護手霜與薰衣草暖香舒緩護手霜，2種不同人氣療癒香氛一次滿足，其中葡萄柚活力果香搭配菸鹼醯胺成分，全天候保濕及透亮煥膚一次達成；而薰衣草暖香搭配積雪草成分，可舒緩放鬆心情，還可全天候保濕同時加強修護。品牌添加的益菌生燕麥保濕成分不只冬季保養不可或缺，每條50g超適合隨身攜帶的容量，再加上超有質感的禮盒包裝，美式賣場黑五獨家優惠525元絕對要入手，耶誕節交換禮物拿出來，也一定是超受歡迎的最佳好禮。*指因乾燥引起的皮膚敏感

Aveeno艾惟諾香氛舒緩護手霜禮盒，兩種療癒香氣一次滿足，是耶誕節交換禮物的最佳選擇。 圖／李清宇攝影

秋冬換季保養別忘了頭皮也要顧到，內行都知道在美式賣場買的落建洗髮露最划算，今年美式賣場黑五推出史上最優惠組合價，潔淨健髮配方4入組（400mL*3+200mL*1）只要699元，落建洗髮露的細緻微米泡泡可有效洗去頭皮隱藏油脂、老廢角質及微小髒汙，讓頭皮乾淨清爽深呼吸，其中三大不添加: 0矽靈、0色素、0油蠟，洗後不阻塞頭皮、還能強健髮根，也適合敏弱肌的人使用，長期使用能維持頭皮健康喔！不管是換季造成的頭皮問題、冬天長時間戴帽子悶著有頭皮味，抑或是日常清潔保養都可用，不趁優惠多帶個幾組回家怎麼可以！

秋冬換季保養別忘了頭皮也要顧到，落建洗髮露可有效解決換季造成的頭皮問題，無論是冬天長時間戴帽子悶著有頭皮味，或是日常清潔保養都可使用。 圖／李清宇攝影

美式賣場黑色購物週即日起至11月27日熱烈開跑，除了每日賣場推出超過200款抵抗通膨的超殺特價商品，更重要的是別處買不到的「獨家商品」種類眾多，趕快把以上幾款都放入購物清單，別錯過年度折扣最深的最佳購物時機。