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日本百元有找「平價版無印良品」來了！全台首店在台南
被許多網友稱為平價版無印良品的日本居家雜貨品牌Standard Products，即將進軍台灣，據悉全台首店就在台南市的南紡購物中心，預計12月20日開幕，而Standard Products為大創DAISO所創立的副牌，品牌精神為「好一點，就是最好」，維持DAISO的平價策略，但更講究商品質感，因此被稱為平價版無印良品，而台灣售價最低99～139元為主，讓大家百元也能買到質感商品。
Standard Products去年才在東京創立，接連在澀谷、新宿開店，商品深具高質感，且整體裝潢氛圍也讓人舒適好逛，也因為商品CP值高，在日本售價為330日圓起，就能入手高質感的日常用品，一開幕就引發搶購與排隊風潮，客層橫跨學生、上班族與家庭主婦，在台灣之前也有不少代購，讓許多喜歡日本雜貨的台灣人，都很期待Standard Products。
有別於大創DAISO走便宜、實用、高彩度的風格，Standard Products很明確維持平價，但是整體設計簡潔、用色低調，且更講究每個商品的製作與來源，更著重日本製造，包括近期在日本就推出手染手帕、日本職人製作的筆、強調日本製作加工的金屬用品等。
而Standard Products目前除了在日本外，海外僅有新加坡有一間分店，現在確定進駐台灣，但首店沒選台北，反而確定進軍台南，將在南紡購物中心開出全台第一店，預計12月20日開幕。
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