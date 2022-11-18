快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖誕禮物前哨戰 秀泰生活滿仟送佰開跑！

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
除了全台秀泰生活消費滿3,000元送300元抵用券外，台中站前店再加碼送出電影票。秀泰生活提供
除了全台秀泰生活消費滿3,000元送300元抵用券外，台中站前店再加碼送出電影票。秀泰生活提供

一年一度的聖誕佳節即將到來，挑選交換禮物往往成為親朋好友間討論度最高也最頭痛的話題，不過今年別擔心！全台秀泰生活於11/18~11-24推出「聖誕FUN送10%回饋」活動，讓消費者輕鬆選購最適合的禮物，除了全台秀泰生活消費滿3,000元送300元抵用券外，台中站前店再加碼送出電影票，只要消費滿2,000元(需含任一餐飲消費)即可獲得站前秀泰影城電影票1張，於餐飲品牌單筆消費滿500元還可再抽價值1,860元的「秀泰影城丹普廳雙人套票」與「指定品牌聖誕大餐」，讓消費者在選購禮物之外，還能免費看電影、爽吃聖誕大餐。

風靡全球的「世界盃足球賽」將於近日開踢，四年一度的盛事讓全球球迷們十分期待，秀泰生活也與全台球迷一起瘋！11/18至12/18推出「秀泰瘋世足 專區好禮送」活動，只要於指定品牌單筆消費滿2,500元即可獲得「世足造型開瓶器」乙份；單筆消費滿5,000元則可獲得「世足隊徽證件套」乙份，多國造型設計讓你相挺你的愛隊！在選購聖誕禮物之外，還能免費看電影、瘋世足、呼朋引伴爽吃聖誕大餐，吃喝玩樂盡在SHOWTIME！

全台秀泰生活可供挑選耶誕禮物。秀泰生活提供
全台秀泰生活可供挑選耶誕禮物。秀泰生活提供
只要消費滿2,000元(需含任一餐飲消費)即可獲得站前秀泰影城電影票1張，於餐飲品牌單筆消費滿500元還可再抽價值1,860元的「秀泰影城丹普廳雙人套票」與「指定品牌聖誕大餐」。秀泰生活提供
只要消費滿2,000元(需含任一餐飲消費)即可獲得站前秀泰影城電影票1張，於餐飲品牌單筆消費滿500元還可再抽價值1,860元的「秀泰影城丹普廳雙人套票」與「指定品牌聖誕大餐」。秀泰生活提供

電影 品牌 頭痛

延伸閱讀

小孟塔羅：聖誕、跨年孤單寂寞冷？輪我脫單了吧 測年底前的「戀愛運勢」？

走進童話！國境之南「2022屏東聖誕節」 夢幻冰雪世界浪漫點燈

台北5大飯店「聖誕節」優惠搶先看！甜點、火雞大餐與調酒統統都有

連續14天先領券！星巴克「全品項買一送一」，搶喝聖誕必點「太妃核果那堤」

相關新聞

火鍋食材生死鬥 「這食材」配任何湯頭都百搭！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「火鍋食材」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的各類火鍋食材排行。

魚蝦蟹貝你選哪個？網推秋季必啖海產就是他！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「海鮮食材」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的10大海產食材排行。

阿曼帝國御用！AMOUAGE再推新香 以奢華乳香為基底

承襲優雅，用嗅覺來展開新的扉頁，傳遞內心深處最衝擊的交織。頂級香氛品牌AMOUAGE詩情扉頁系列Library Coll...

姓名有「梅西」同音字 11月22日德州鮮切牛排、FRIDYAS消費滿額送啤酒

熱血沸騰的足球賽事將在台灣時間11月21日凌晨開踢，開展餐飲集團旗下二大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS星期五餐廳...

Booking.com旅宿產品功能重要革新 推「永續旅遊標章」級別制

為慶祝永續旅遊計劃推出屆滿一週年，全球數位旅遊平台領導品牌 Booking.com 旅宿產品功能推出重要革新。Booki...

台灣大哥大MyVideo連續3年官方指定 直播金馬59盛會

華人電影圈最大盛事、第59屆金馬獎頒獎典禮將於明天（11月19日）登場，台灣大哥大力挺華語影視，旗下MyVideo連續3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。