聖誕禮物前哨戰 秀泰生活滿仟送佰開跑！

一年一度的聖誕佳節即將到來，挑選交換禮物往往成為親朋好友間討論度最高也最頭痛的話題，不過今年別擔心！全台秀泰生活於11/18~11-24推出「聖誕FUN送10%回饋」活動，讓消費者輕鬆選購最適合的禮物，除了全台秀泰生活消費滿3,000元送300元抵用券外，台中站前店再加碼送出電影票，只要消費滿2,000元(需含任一餐飲消費)即可獲得站前秀泰影城電影票1張，於餐飲品牌單筆消費滿500元還可再抽價值1,860元的「秀泰影城丹普廳雙人套票」與「指定品牌聖誕大餐」，讓消費者在選購禮物之外，還能免費看電影、爽吃聖誕大餐。

風靡全球的「世界盃足球賽」將於近日開踢，四年一度的盛事讓全球球迷們十分期待，秀泰生活也與全台球迷一起瘋！11/18至12/18推出「秀泰瘋世足 專區好禮送」活動，只要於指定品牌單筆消費滿2,500元即可獲得「世足造型開瓶器」乙份；單筆消費滿5,000元則可獲得「世足隊徽證件套」乙份，多國造型設計讓你相挺你的愛隊！在選購聖誕禮物之外，還能免費看電影、瘋世足、呼朋引伴爽吃聖誕大餐，吃喝玩樂盡在SHOWTIME！ 全台秀泰生活可供挑選耶誕禮物。秀泰生活提供 只要消費滿2,000元(需含任一餐飲消費)即可獲得站前秀泰影城電影票1張，於餐飲品牌單筆消費滿500元還可再抽價值1,860元的「秀泰影城丹普廳雙人套票」與「指定品牌聖誕大餐」。秀泰生活提供