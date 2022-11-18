Karencici、林宥嘉PRADA上身 金色風造型大秀派對歡樂

為慶祝年末節日，PRADA今日於微風南山店上帶來PRADA December Issue，以閃耀水晶、全面擴散的搶眼金色對比上黑色，呈現歡樂的輕奢氛圍，同場再邀請歌手林愷倫Karencici、林宥嘉現身，以各式閃亮細節，展現屬於假日、派對的閃耀穿搭。

Karencici今日以一身金色造型搭配金色高跟鞋、頭頂的水晶髮飾，大秀纖細腰身，同時她手上的白色羊絨皮迷你包款更讓人聯想到北國的雪白聖潔，原來這款Panier羊絨皮迷你包款具有可拆除且可調整長度的皮革肩帶搭配皮革手柄，包款正面綴以PRADA經典的搪瓷金屬三角形標誌，柔軟的NAPA皮成為包款材質，包內並有中央口袋、方便收納，訂價10萬5,000元，另有矢車菊藍色款。Karencici並表示特別喜歡今天的金銀線及膝裙，表示集性感、可愛於一身，同時還讓膚色顯白。

林宥嘉今日則是以扁帽、運動風外套內搭開襟毛衣與金色運動鞋，尤其腰間再掛上一只Saffiano皮革機械人鑰匙圈吊飾、十足吸睛。當介紹全身造型時，林宥嘉表示最喜歡頭戴的再生尼龍帽，而雖然穿上運動風外套，但內裡搭配開襟毛衣則模糊了運動與正裝的界線，是從PRADA Formal Tuxedo的靈感延伸而來。他並特別推薦今日配戴的再生尼龍扁帽，其寬面一側並飾以品牌經典搪瓷金屬三角形標誌，很符合聖誕節想要傳遞的溫暖感受，並有不同尺寸可供選擇，訂價21,00元。

本季PRADA帶來大量閃耀單品，包含Cleo拋光皮革掛肩包、金屬髮夾、Re-Edition 1995年復刻版拋光皮革迷你手提包、Triangle綢緞水晶迷你手提包、金銀線高領毛衣、附肩帶的水晶卡片套、絎縫納帕軟皮掛肩包，品項涵蓋帽飾、包款、服裝單品與鞋款，部分以金色皮革、部分則以銀色或黃色水晶創造出華麗視覺。同時帶有溫暖手感與視覺感受的羊絨皮則出現在Saffiano皮革迷你萬用三角包、Galleria羊絨皮迷你提包、羊絨皮迷你包款與羊絨皮迷你手袋上，並有矢車菊藍、淡粉紫、白色等多種顏色，粉嫩多變。