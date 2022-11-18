萌翻！7-ELEVEN推「PAUL & JOE X 大耳狗喜拿法日跨界聯名集點」

這次真的太可愛！7-ELEVEN首次攜手法國知名彩妝品牌PAUL & JOE及三麗鷗大耳狗喜拿，自11月23日起展開「PAUL & JOE X 大耳狗喜拿法日跨界聯名集點」活動，推出最應景的夢幻音樂水晶球、手提包、皮革證件套、暖手抱枕、多功能寵物床等居家、外出、寵物系列周邊，同步還有專屬PAUL & JOE經典款式，粉絲絕對要全套蒐藏。另11月30日起加碼推出「BONNY&READ X 大耳狗20週年聯名飾品」，讓軟萌可愛的大耳狗喜天天隨身相伴。

三麗鷗家族的大耳狗喜拿有著雪白毛絨的大耳朵，而且可用大耳朵在天空飛翔，軟萌安靜的可愛模樣深受粉絲喜愛，更多次拿下三麗鷗角色大獎的冠軍，是近年最受歡迎的人氣角色。本次與法國知名彩妝品牌PAUL & JOE跨界聯名，以大耳狗喜拿的經典粉藍色加上軟綿綿雲朵，搭配PAUL & JOE最具特色的西洋菊圖騰、貓咪圖案，日系可愛又帶點法式優雅的夢幻組合，絕對讓粉絲愛不釋手。7-ELEVEN「PAUL & JOE X 大耳狗喜拿法日跨界聯名集點」更於11月23日下午3點起至11月27日祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳報手機號碼就可加購。

7-ELEVEN「PAUL & JOE X 大耳狗喜拿法日跨界聯名集點送」自11月23日起開跑，首推化身白色雪花情境的「限量音樂水晶球」，限定大耳狗造型公仔搭配卡農主題變奏曲，耶誕最應景，門市快閃購消費不限金額加699元，11月28日下午3點起集滿6點加699元。

居家精品有「限量多功能暖手抱枕」，42公分造型大抱枕，可當抱枕、腰枕及暖手枕多用途使用，絨毛質感輕柔舒適，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加399元，11月28日下午3點起每款集滿6點加399元；「限量軟式硅藻土吸水地墊」，軟式橡膠止滑緩衝，柔軟足感可強力吸水，共2款，門市快閃購消費不限金額每款加499元，11月28日下午3點起每款集滿6點加499元。另有門市快閃購限定的「限量16吋大耳狗娃娃」，觸感軟萌舒適，共2款，11月23日下午3點起至12月27日消費不限金額每款加399元。

外出精品系列則推出「限量水桶包」、「限量硬殼手提包」、「限量多功能軟質眼鏡盒」、「限量皮革證件套」、「限量多功能收納小包」等多款實用包款，除了粉嫩色系搭配大耳狗喜拿與西洋菊圖騰、貓咪圖案的聯名款式之外，也同步推出PAUL & JOE經典設計款。

7-ELEVEN「PAUL & JOEX大耳狗喜拿法日跨界聯名集點」更針對毛小孩推出時尚寵物精品系列，包括「限量多功能寵物床」，外觀以粉紅及粉藍色色系為主，材質輕柔舒適，可摺疊收納省空間，夏天可拆為兩個替換使用，冬天可兩個合併成一個溫暖舒適的小窩，門市快閃購消費不限金額加799元，11月28日下午3點起集滿6點加799元；「限量陶瓷寵物碗」則擁有13.5公分大口徑，高腳底座設計，呵護寵物頸椎，底部寬闊防止打翻，門市快閃購消費不限金額加349元，11月28日下午3點起集滿6點加349元。