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台灣國際咖啡展開跑 新北鶯歌燒品牌參展
新北市鶯歌陶瓷博物館自2008年起推出鶯歌燒品牌計畫，為提升鶯歌燒知名度，自今日起至21日，於國內咖啡會展「2022台灣國際咖啡展」，展售由陶博館開發熱門文創商品，及鶯歌燒廠商特色陶瓷咖啡器具。
陶博館館長張啟文表示，近年來咖啡飲用已蔚為全球潮流，不少陶瓷品牌、陶藝職人紛紛投入產製。鶯歌燒業者設計研發輔助沖泡功能、提升飲感風味，兼備實用與美感的咖啡器具，為飲用咖啡帶入更多美器選擇。
參與鶯歌燒業者文生窯創辦人吳明儀，為展現陶土多元創新價值，自己種植咖啡豆、烘豆、研磨、沖泡，經多年實驗累積經驗，研發、設計各種陶瓷咖啡器具，像是《搖烤烘豆機》用手搖帶動烘焙甕轉動陶製的烘豆器，優化咖啡的風味。
其他業者包括福器製造所《IN SPACE濾杯系》由柴燒燒製的微手感陶器，呈現古樸又現代的美感；集瓷《咖啡事 Coffee Matters》由溫潤單色的手沖壺、濾杯等組成，簡單的套組讓使用者輕鬆手沖；風清堂《守望鶯歌》，將鶯歌地景特色設計為圖騰，融入咖啡器具。
陶博館表示，「2022台灣國際咖啡展」在南港展覽館一館，展期開放時間為10時至18時，入場門票200元。陶博館的攤位位在「N區」，為回饋長期以來支持鶯歌燒的民眾，展售期間購買陶博館文創商品任1件，即可獲得陶博館文化商店購物滿500元享85折的優惠券。
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