萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」！紅豆、奶油兩種口味

以往只能在夜市或街邊攤販才能品嘗的車輪餅，現在也可以在萊爾富超商吃到！萊爾富搶攻熱食點心商機，即日起開賣「車輪餅」，打造全台最大車輪餅連鎖店，販售「紅豆」、「奶油」兩種口味，只要設有地瓜機的萊爾富門市皆有販售車輪餅，全台共計逾800家門市獨家開賣，單顆原價25元，12月13日前可享2顆39元優惠。

根據萊爾富內部資料顯示，自7月推出現烤烘焙點心櫃，帶動熟食、點心區銷量成長逾5成；地瓜燒烤機10月銷量對比去年同期更是翻倍增長。看好上班族及外食族喜歡熱食點心解饞，萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」，將街頭美味搬進超商。