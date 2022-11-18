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萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」！紅豆、奶油兩種口味
以往只能在夜市或街邊攤販才能品嘗的車輪餅，現在也可以在萊爾富超商吃到！萊爾富搶攻熱食點心商機，即日起開賣「車輪餅」，打造全台最大車輪餅連鎖店，販售「紅豆」、「奶油」兩種口味，只要設有地瓜機的萊爾富門市皆有販售車輪餅，全台共計逾800家門市獨家開賣，單顆原價25元，12月13日前可享2顆39元優惠。
根據萊爾富內部資料顯示，自7月推出現烤烘焙點心櫃，帶動熟食、點心區銷量成長逾5成；地瓜燒烤機10月銷量對比去年同期更是翻倍增長。看好上班族及外食族喜歡熱食點心解饞，萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」，將街頭美味搬進超商。
萊爾富全新推出的車輪餅，光是研發即費時逾半年，除了嚴選原物料，製程上更是嚴格把關，生產工廠皆通過ISO22000及HACCP檢驗，每一顆餡料飽滿，餅皮香酥，剛出爐熱呼呼的時候更是美味，即便放冷口感也很軟綿。萊爾富販售經典「紅豆」及「奶油」兩種口味，精選高屏地區的萬丹紅豆，奶油使用進口紐西蘭100%生乳，經過高壓高溫滅菌，搭配自家研發配方，打造乳香濃郁口感。
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