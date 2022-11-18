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萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」！紅豆、奶油兩種口味

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富打造全台最大「車輪餅」連鎖店，香甜美味即日起獨家開賣。圖／萊爾富提供
萊爾富打造全台最大「車輪餅」連鎖店，香甜美味即日起獨家開賣。圖／萊爾富提供

以往只能在夜市或街邊攤販才能品嘗的車輪餅，現在也可以在萊爾富超商吃到！萊爾富搶攻熱食點心商機，即日起開賣「車輪餅」，打造全台最大車輪餅連鎖店，販售「紅豆」、「奶油」兩種口味，只要設有地瓜機的萊爾富門市皆有販售車輪餅，全台共計逾800家門市獨家開賣，單顆原價25元，12月13日前可享2顆39元優惠。

根據萊爾富內部資料顯示，自7月推出現烤烘焙點心櫃，帶動熟食、點心區銷量成長逾5成；地瓜燒烤機10月銷量對比去年同期更是翻倍增長。看好上班族及外食族喜歡熱食點心解饞，萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」，將街頭美味搬進超商。

萊爾富全新推出的車輪餅，光是研發即費時逾半年，除了嚴選原物料，製程上更是嚴格把關，生產工廠皆通過ISO22000及HACCP檢驗，每一顆餡料飽滿，餅皮香酥，剛出爐熱呼呼的時候更是美味，即便放冷口感也很軟綿。萊爾富販售經典「紅豆」及「奶油」兩種口味，精選高屏地區的萬丹紅豆，奶油使用進口紐西蘭100%生乳，經過高壓高溫滅菌，搭配自家研發配方，打造乳香濃郁口感。

萊爾富即日起開賣紅豆車輪餅，嚴選高屏地區的萬丹紅豆，單顆原價25元，12月13日前享2顆39元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起開賣紅豆車輪餅，嚴選高屏地區的萬丹紅豆，單顆原價25元，12月13日前享2顆39元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起開賣紅豆、奶油兩種口味「車輪餅」，只要設有地瓜機的萊爾富門市皆有販售。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起開賣紅豆、奶油兩種口味「車輪餅」，只要設有地瓜機的萊爾富門市皆有販售。圖／萊爾富提供
看好上班族及外食族喜歡熱食點心解饞，萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」。圖／萊爾富提供
看好上班族及外食族喜歡熱食點心解饞，萊爾富率超商通路首創開賣「車輪餅」。圖／萊爾富提供
萊爾富打造全台最大「車輪餅」連鎖店。圖／萊爾富提供
萊爾富打造全台最大「車輪餅」連鎖店。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起開賣奶油車輪餅，使用紐西蘭100%生乳製成，單顆原價25元，12月13日前享2顆39元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起開賣奶油車輪餅，使用紐西蘭100%生乳製成，單顆原價25元，12月13日前享2顆39元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻熱食點心商機，率超商通路首創開賣「車輪餅」，將街邊美味搬進門市。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻熱食點心商機，率超商通路首創開賣「車輪餅」，將街邊美味搬進門市。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「車輪餅」上市，12月13日前推出新品專屬嘗鮮價，原價單顆25元，活動期間任選2顆享39元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富歡慶「車輪餅」上市，12月13日前推出新品專屬嘗鮮價，原價單顆25元，活動期間任選2顆享39元優惠。圖／萊爾富提供

萊爾富超商 紐西蘭 萬丹

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