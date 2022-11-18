Burano蕾絲秀絕藝 江詩丹頓Égéries新款女表太浪漫

手表面盤上的工藝大多與金屬相關，偏向堅硬、故實的調性。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）推出Égérie系列全新Creative Edition腕表，其靈感源自柔美古典的Murano蕾絲，將柔美與細膩，巧手「編織」搭配上頂級機芯，展現出超越260年的深邃柔情。

在過往的歷史檔案中，江詩丹頓無論在以懷表為主的19世紀、以手表為主流的20世紀後半，都帶來了涵蓋裝飾藝術（Art Deco）、新藝術（Art Nouveau）的大量唯美藝術時計，並結合宛如蕾絲般浪漫的裝飾，進一步結合神話人物或花草植栽元素。

新款的Egérie系列Creative Edition腕表，則結合了鐘表世家原本的既有工藝與Murano蕾絲，匯集了織錦（tapisserie）、手工雕刻、琺瑯彩繪、珠寶鑲嵌等多重工藝。其中面盤的「褶皺」紋飾即是藉由人手操作機刻雕花工具，在銀質基底的面盤上創造出紋理。接著上層加以黑色的彩繪琺瑯，賦予了溫（潤）度與深度；而月相顯示功能的視窗則運用了鏤空琺瑯（plique-à-jour enamel），同時一半霧面、一半明亮的視窗，更帶出月相的陰翳之美。

江詩丹頓風格與歷史傳承總監Christian Selmoni並分析，這只腕表挑戰了最難駕馭的黑色琺瑯，因為表面稍有不平整或氣泡都將在光線下清楚展示，此外鑲貼的精細蕾絲圖案細片薄如睫毛，並異常脆弱，導致鑲嵌的過程堪比如履薄冰；最後除純色部分和花卉圖案，雕刻大師並自由發揮想像，嘗試在工藝、人文間找到平衡，這也是為什麼選擇黑色琺瑯、而非華麗飽滿的其他顏色，因為黑色更為古典，並能展現江詩丹頓267年的古典氣息。