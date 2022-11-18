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紅綠配才是真耶誕！SK-II青春露限定包裝 竇靖童也愛
一想到耶誕節，會想到什麼顏色？當然就是紅配綠！SK-II青春露換上2022節日限定版包裝，推出宏與綠色的霓虹色設計，代表女性展現真實自我，表現出有型有色，更要能尊重每個人不同的喜好與顏色，讓品牌大使竇靖童也愛上。
而且購買SK-II青春露2022節日限定版，就免費加贈青春奇跡噴霧精華乙瓶及免費限定版禮盒包裝，整體也呼應紅與綠色的設計，其中青春奇跡噴霧精華可以隨身攜帶，能馬上為肌膚保濕，且即日起消費滿6,800元，再送綻放真我隨行包乙個，可裝下保養分裝瓶、彩妝品及其他隨身小物。
SK-II青春露蘊含90%以上PITERA™，來自天然的成分，萃取自獨有的專利酵母發酵過程，40多年來配方幾乎未曾改變。
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