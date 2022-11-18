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榮倉奈奈包款特搜！馬鞍、托特… 每一款都太欠收！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
常在IG（nana_eikura）多次秀出TOD’S包款的榮倉奈奈，是品牌的超級好朋友。圖 / 翻攝自IG（合成圖）
常在IG（nana_eikura）多次秀出TOD’S包款的榮倉奈奈，是品牌的超級好朋友。圖 / 翻攝自IG（合成圖）

隨著國境開放，日本常是不少國人的海外旅遊首選。義大利精品品牌TOD’S甫於東京銀座開設了全新專賣店，並慶祝品牌大書《Aria d'Italia》 的上市，特地挑選位在東京的義大利大使館舉辦，不僅TOD’S集團總裁Diego Della Valle、義大利駐日大使H.E. Gianluigi Benedetti到場，更有品牌超級好友榮倉奈奈、演員中川大輔、名模蛯原友里、大平修蔵一同到場。

名模蛯原友里以黑色上衣搭配長靴、白襯衫與黑色Timeless包，中性帥氣；曾演出《極主夫道》、《我家女兒交不到男朋友!!》（ウチの娘は、彼氏が出来ない!!）、《假面騎士ZERO-ONE》的中

川大輔則以將毛絨手套掛在胸前並搭配高筒靴，十足俏皮；人氣男模大平修藏則以羽絨連帽外套、粗織毛衣、麂皮手拿包展現了粗獷不羈的義式男人風格，而和蛯原友里同樣中性風打扮的榮倉奈奈，則以西裝造型，並搭配手上的酒紅色Hobo手提包、以及十足搶眼的Kate樂福鞋，成為全場焦點。

而眾家明星中，榮倉奈奈堪稱品牌超級好朋友。她除了在IG曬出與Diego Della Valle合照與真摯笑容，再感性寫下「三年來從未忘記TOD’S的家人們（３年の間、忘れた事のない@todsファミリー。）」並獻上祈願健康的祝福。

事實上，榮倉奈奈並在IG（nana_eikura）多次秀出多款TOD’S風格的展示，例如紅色與白色的迷你Di Bag便是隨身造型小夥伴，輕巧方便；T Timeless編織肩背包，展現了結合皮革與毛線編織的多重技法，帶有藝術與禪味；酒紅色的T Timeless紅色馬鞍包，有著美麗的彎月弧形，另外還有一顆大型印有象徵榮倉奈奈的「NANA包」則是Di Bag本季最新的個人化訂製服務，可印上專屬英文字母，全程有義大利工坊製作，並有四種尺寸與7種顏色選擇。

而日前的活動現場再帶來義大利工匠的技藝示範，展現經典「豆豆鞋」Gommino鞋款的製作過程。想多瞭解一點義式皮革工藝？TOD’S的品牌大書《Aria d’Italia》的國際版已可於各電商平台預購，實體書則約將在2023年2月起到貨台灣提供試閱，可前往TOD’S全台專賣店，逕行詢問。

一身勁裝的榮倉奈奈，展現了甜美的中性帥氣。
一身勁裝的榮倉奈奈，展現了甜美的中性帥氣。

榮倉奈奈常在IG曬出多款TOD'S包款，例如圖中的酒紅T Timeless包便與黑色造型格外合拍、搶眼。圖 / TOD'S提供、翻攝自IG（合成圖）
榮倉奈奈常在IG曬出多款TOD'S包款，例如圖中的酒紅T Timeless包便與黑色造型格外合拍、搶眼。圖 / TOD'S提供、翻攝自IG（合成圖）
在日本義大利大使館內的活動，現場再帶來義大利工匠的技藝示範，展現經典「豆豆鞋」Gommino鞋款的製作過程。圖 / TOD'S提供
在日本義大利大使館內的活動，現場再帶來義大利工匠的技藝示範，展現經典「豆豆鞋」Gommino鞋款的製作過程。圖 / TOD'S提供
黃色迷你Di Bag，78,900元。圖 / TOD'S提供
黃色迷你Di Bag，78,900元。圖 / TOD'S提供
榮倉奈奈在活動現場並欣賞了工匠的巧手巧藝。圖 / 翻攝自 IG @ nana_eikura
榮倉奈奈在活動現場並欣賞了工匠的巧手巧藝。圖 / 翻攝自 IG @ nana_eikura
人氣男模大平修藏以連帽外套、粗織毛衣、麂皮包展現了粗獷不羈的風格。圖 / TOD'S提供
人氣男模大平修藏以連帽外套、粗織毛衣、麂皮包展現了粗獷不羈的風格。圖 / TOD'S提供
日本名模蛯原友里。圖 / TOD'S提供
日本名模蛯原友里。圖 / TOD'S提供
混合異材質的T Timeless包款，帶有藝術與東方氣息。
混合異材質的T Timeless包款，帶有藝術與東方氣息。
白色的小型Di Bag，在沉悶的秋冬色系中，格外脫穎而出。圖 / 翻攝自 IG @ nana_eikura
白色的小型Di Bag，在沉悶的秋冬色系中，格外脫穎而出。圖 / 翻攝自 IG @ nana_eikura
榮倉奈奈手上的NANA包，出自TOD'S的Di Bag特殊訂製系列，將榮倉奈奈的NANA銘記於包款。圖 / 翻攝自 IG @ nana_eikura
榮倉奈奈手上的NANA包，出自TOD'S的Di Bag特殊訂製系列，將榮倉奈奈的NANA銘記於包款。圖 / 翻攝自 IG @ nana_eikura
Di Bag本季推出的個人化訂製服務，可選擇包款、字母顏色，展現個人風格。圖 / TOD'S提供
Di Bag本季推出的個人化訂製服務，可選擇包款、字母顏色，展現個人風格。圖 / TOD'S提供
榮倉奈奈日前在IG曬出與TOD'S總裁Diego Della Valle合照與真摯笑容。圖 / 翻攝自 IG @ nana_eikura
榮倉奈奈日前在IG曬出與TOD'S總裁Diego Della Valle合照與真摯笑容。圖 / 翻攝自 IG @ nana_eikura
T Timeless編織肩背包，89,900元。圖 / TOD'S提供
T Timeless編織肩背包，89,900元。圖 / TOD'S提供
T Timeless紅色肩包，88,700元。圖 / TOD'S提供
T Timeless紅色肩包，88,700元。圖 / TOD'S提供
TOD’S的品牌大書《Aria d’Italia》的國際版已可於各電商平台預購，實體書則約將在2023年2月起到貨台灣部分上提供試閱，可前往TOD’S全台專賣店，逕行詢問。圖 / TOD'S提供
TOD’S的品牌大書《Aria d’Italia》的國際版已可於各電商平台預購，實體書則約將在2023年2月起到貨台灣部分上提供試閱，可前往TOD’S全台專賣店，逕行詢問。圖 / TOD'S提供

義大利 品牌 東京

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