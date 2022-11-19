火鍋食材生死鬥 「這食材」配任何湯頭都百搭！
【文·Social Lab社群實驗室】
又到了適合吃火鍋的季節，除了熱呼呼的鮮美湯頭，豐富多樣化的火鍋料也讓火鍋成為台灣人冬日最愛美食之一，但是五花八門的火鍋食材，究竟誰才是民眾心中的靈魂角色呢？
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「火鍋食材」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的各類火鍋食材排行。
「牛肉」配各類湯頭都百搭 「芋頭」是真理還是邪教？
觀察網路上對於「火鍋食材」的相關討論，發現民眾在肉品上最愛「牛肉」，紛紛說道「牛肉跟各種湯頭都很配」、「比豬肉瘦，味道重卻不會像羊肉容易有騷味」，認為牛肉在湯頭搭配上較不受限制，更有老饕分享「下鍋快涮5秒的牛肉是令人百吃不膩的鮮美」，表示涮牛肉需掌握快、狠、準的技巧，肉質才會嫩；而「蝦子」也是許多民眾煮火鍋的必點食材，除了蝦子本身的味道外，也可增加湯頭的鮮甜度，留言像是「我都把蝦頭拿去熬湯」、「煮過蝦子的湯感覺比較甜」。
此外，有民眾在社群發文「根據非官方統計，火鍋加『芋頭』會造成感情失和」，引起熱烈討論，許多網友回覆「火鍋加芋頭是真理」、「火鍋加芋頭湯頭才會濃」，擁護芋頭為火鍋的靈魂角色，反對派網友則留言「那個不是湯，是醬！」、「好像水泥，這是邪教吧」，立刻引起芋頭派民眾反駁「芋頭要煮到剛剛好綿綿那樣，就不會有濁掉的問題」、「芋頭搭牛奶鍋很配！」，其他民眾則笑道「等要吃的時候就不見了」，總是煮到消失的傳說又為芋頭帶來了更熱烈的討論。
另一方面，有民眾在論壇詢問「吃火鍋必加什麼食材？」，同樣引起網友回覆，不少民眾點名「豆腐」與「豆皮」，說道「凍豆腐吸滿湯汁很讚！」、「去醬盤把辣醬吸個飽，再咬進嘴裡，也是人間美味」、「豆皮放麻辣湯超爽的」，表示豆類製品能吸飽湯汁是最具魅力的地方，並讚道「別人都在搶肉吃，我都在搶豆腐」。
火鍋食材除了能提升火鍋的豐富度外，還能替火鍋本身增添不一樣的風味。而天氣逐漸轉涼，不妨找時間與親朋好友吃上熱呼呼的火鍋，並搭配你心目中的最佳火鍋食材吧！
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