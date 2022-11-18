章魚哥Chill是你！上Chili's單筆消費滿千 抽禮券三千
四年一度的世界盃即將登場，以道地美式德州風格與墨西哥風味著稱的美墨休閒餐廳第一品牌Chili's，自11月21日（一）起至12月18日（日），推出「秀出你的足Chill裝備」活動，消費者凡於活動期間來店用餐，穿著32強任一隊伍之國家隊球衣、褲子、鞋子亦或是配件，並點購任一主餐，即可免費獲得小份人氣玉米脆片佐莎莎醬／鄉村醬。
Chili's也將讓諸位球迷化身章魚哥預測冠軍隊伍，凡於12月3日至11日期間，單筆消費滿千元，即可獲得預測抽獎券一張，投出你心中的冠軍隊伍，將有機會獲得價值3,000元禮券
此外，Chili's Stadium線上互動體驗遊戲「尋找Chill迷」，將考驗諸位球迷眼力，凡成功於用餐期間參與線上遊戲，並從足球觀眾席中找出10位隱身於觀眾席中的藏鏡人，便可免費享用半份酥炸洋蔥圈。
在餐點方面，Chili's精選多款易分享及邪惡滿點人氣品項，陪伴足球迷們度過看球時光。「蜂蜜燻辣雞柳條」選用鮮嫩台灣雞柳，裹上Chili's獨家特製酥炸粉酥炸，外皮口感酥脆雞肉內裡肉質軟嫩多汁，裹上台灣人最愛蜂蜜燻辣醬，酸甜滋味中帶點些微辣感，搭配奶油玉米、爽脆馬鈴薯條，令人一口接一口；「酥炸豬肋排」源自於豬肋排裹上Chili's獨家配方麵糊及酥炸粉酥，炸至金黃酥脆，搭配涼拌捲心菜沙拉及卡羅萊納芥末醬。
「一口迷你漢堡」以四份迷你漢堡，搭配煙燻碎培根、巧達起司、炒洋蔥與鄉村醬。「海陸總匯法士達」以美國特選級肋眼心牛排、聖塔菲烤鮭魚，加上羊乳酪起司及辣味聖塔菲醬。
飲品則首推創意瑪格麗特調飲，「啤酒瑪格麗特」標榜經典自由配，任選熱帶豔陽、藍色太平洋、藍莓鳳梨瑪格麗特其一，搭配可樂那、百威、嘉士伯啤酒任一款，組合成獨門自製調酒，高顏值吸睛外觀秒殺手機記憶體。「瑪格麗特三重奏」為經典混搭款，一次品嚐Chili's藍莓鳳梨瑪格麗特、熱帶豔陽、藍色太平洋三款特色瑪格麗特，最適合三五好友來上一組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言