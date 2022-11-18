章魚哥Chill是你！上Chili's單筆消費滿千 抽禮券三千

四年一度的世界盃即將登場，以道地美式德州風格與墨西哥風味著稱的美墨休閒餐廳第一品牌Chili's，自11月21日（一）起至12月18日（日），推出「秀出你的足Chill裝備」活動，消費者凡於活動期間來店用餐，穿著32強任一隊伍之國家隊球衣、褲子、鞋子亦或是配件，並點購任一主餐，即可免費獲得小份人氣玉米脆片佐莎莎醬／鄉村醬。

Chili's也將讓諸位球迷化身章魚哥預測冠軍隊伍，凡於12月3日至11日期間，單筆消費滿千元，即可獲得預測抽獎券一張，投出你心中的冠軍隊伍，將有機會獲得價值3,000元禮券

此外，Chili's Stadium線上互動體驗遊戲「尋找Chill迷」，將考驗諸位球迷眼力，凡成功於用餐期間參與線上遊戲，並從足球觀眾席中找出10位隱身於觀眾席中的藏鏡人，便可免費享用半份酥炸洋蔥圈。

在餐點方面，Chili's精選多款易分享及邪惡滿點人氣品項，陪伴足球迷們度過看球時光。「蜂蜜燻辣雞柳條」選用鮮嫩台灣雞柳，裹上Chili's獨家特製酥炸粉酥炸，外皮口感酥脆雞肉內裡肉質軟嫩多汁，裹上台灣人最愛蜂蜜燻辣醬，酸甜滋味中帶點些微辣感，搭配奶油玉米、爽脆馬鈴薯條，令人一口接一口；「酥炸豬肋排」源自於豬肋排裹上Chili's獨家配方麵糊及酥炸粉酥，炸至金黃酥脆，搭配涼拌捲心菜沙拉及卡羅萊納芥末醬。

「一口迷你漢堡」以四份迷你漢堡，搭配煙燻碎培根、巧達起司、炒洋蔥與鄉村醬。「海陸總匯法士達」以美國特選級肋眼心牛排、聖塔菲烤鮭魚，加上羊乳酪起司及辣味聖塔菲醬。