魚蝦蟹貝你選哪個？網推秋季必啖海產就是他！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「海鮮食材」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的10大海產食材排行。

台灣四面環海、海洋資源豐富，各式海產料理更是受到台灣人的喜愛。而海產種類這麼多，你最喜歡的是什麼呢？快來看看網友們熱議的海鮮食材，是否跟你心目中的口袋名單一樣吧！

當季「秋蟹」正美味引網友高度關注 鮭魚料理可輕鬆上桌

▲ 10大海產食材 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「海產食材」的相關話題討論，可以發現甲殼類的「螃蟹」、「龍蝦」、「蝦子」佔了聲量前三名。秋天是品嚐螃蟹的好時節．許多網友表示「蟹還是吃當季的」，秋季螃蟹的肉質細嫩，蟹黃蟹膏飽滿、鮮黃欲滴，是品蟹最好的季節，如「帝王蟹」、「三點蟹」以及「花蟹」均備受網友們熱議。也有不少網友大推料理方式可以選擇「清蒸」，紛紛留言表示「螃蟹用蒸熟的最好吃」、「清蒸就很好吃了」。

排行第二的「龍蝦」是許多人喜愛的高級食材，針對龍蝦的料理方式更是於社群討論區上引起廣泛討論，就有一派網友認為「清蒸」才可以直接吃到龍蝦的鮮味，分享如「龍蝦對半剖，用蒜泥清蒸」的方式，也有另一部分網友大推「龍蝦會對半砍焗烤」簡單又美味。

而「鮭魚」身為榜上唯一的魚類，不僅常見於各式料理中，處理方式也非常簡單，口味變化更是多元，如網友表示「我都灑鹽放盤子裡丟電鍋蒸，超級簡單」、「抹鹽15分，用中火煎，起鍋灑點黑胡椒」、「撒鹽放烤箱也很簡單，之後加起士黑胡椒」，只要些許調味，不管是蒸、煎，或是烤的方式都能輕鬆上桌！

看到這麼多美味的海鮮食材，你是不是也感到食指大動，想立即來一頓海鮮大餐了呢？秋季海鮮最對味，各位喜歡海產的吃貨們更是絕對不要錯過當季的美味！