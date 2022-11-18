Onitsuka Tiger聯名福星小子鞋熱賣！直播主搶入手變身拉姆詮釋性感動漫風

漫畫家高橋留美子的80年代名作「福星小子」動畫在日前重新播出，日本運動時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）首度跨界合作，推出一系列限定鞋款與服飾、配件，曝光後就引起關注。其中全球限量700雙的DELECITY鞋在日本更是被秒殺，說明了「福星小子」的人氣，能跨越時代依舊被消費者所喜愛。台灣知名直播主也搶先入手，甚至直接變身為動漫主角「拉姆」，詮釋了性感穿搭，讓人移不開目光。

長年跨領域支持電玩及動漫等ACG領域的Onitsuka Tiger，過去也曾和「快打旋風系列」電玩、intel公司合作，打造限定鞋履與服飾。此次與素有「漫畫天后」封號的高橋留美子的80年代名作「福星小子」動畫聯手，的確造成不小迴響，不僅是服飾或鞋款，在日本上市當天就被秒殺。特別是在新視覺形象裡，由「福星小子」中的主角拉姆詮釋的DELECITY鞋，由於具備了顯眼的黃色加上招牌黑色虎紋點綴，讓它甚至還成為炒作標的，原價7,280元，在日本拍賣平台，已經出現近3萬元的天價，讓人覺得不可思議。

Onitsuka Tiger也同樣在台灣販售部分與福星小子聯名系列商品，並於台北101旗艦店特別規劃出專區陳列。圖／Onitsuka Tiger提供

而Onitsuka Tiger也同樣在台灣販售部分與福星小子聯名系列商品，並於台北101旗艦店特別規劃出專區陳列，讓鞋迷及動漫迷都能完整感受其魅力，持續熱賣中。因此也吸引了擁有十數萬粉絲的知名直播主貝莉莓和蛋捲也搶著入手福星小子聯名系列商品，並以自己的方式來演繹。像是貝莉莓就直接從「拉姆」獲得啟發，以黑色超短裙和透膚絲襪，搭配了這系列的DELECITY鞋，性感與可愛兼具。而蛋捲則是全套的聯名服飾與鞋款都穿上身，呈現呆萌又帶有天真感的造型，也凸顯了這系列可多元搭配的特色。

Onitsuka Tiger也同樣在台灣販售部分與福星小子聯名系列商品，並於台北101旗艦店特別規劃出專區陳列。圖／Onitsuka Tiger提供

直播主蛋捲全套的福星小子聯名服飾與鞋款都穿上身，呈現呆萌又帶有天真感的造型。圖／Onitsuka Tiger提供

直播主貝莉莓就直接從「拉姆」獲得啟發，以黑色超短裙和透膚絲襪，搭配了這系列的DELECITY鞋，性感與可愛兼具。圖／Onitsuka Tiger提供