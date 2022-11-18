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最時髦的台語音樂劇「台灣有個好萊塢」封箱倒數
曾登上第五十六屆金馬獎開場和民國111年國慶光雕點燈儀式演出、由瘋戲樂工作室與聯合數位文創共同打造的台語音樂劇「台灣有個好萊塢」，過去台北、台中、高雄接連加演好評不斷，將於11/23起以「不同返享版」重磅歸來，於臺北表演藝術中心重返劇場舞台，邀請觀眾再次體驗台灣原創音樂劇的魅力。
重啟演出的影視明星和劇場當紅演員卡司：苗可麗、羅北安、管罄、竺定誼、林玟圻、林家麒、蔡卲桓等人將以全新角色組合趣味回歸，本次重製更加入實力派生力軍：「返校」電影中的教官朱宏章化身女主角父親郝將軍，劇組也特邀甫獲第13屆金音獎「最佳另類流行歌曲」和「最佳另類流行專輯」的金獎樂團「13月終了」主唱康雅婷擔綱全劇女主角，極富情感帶著爆發力的嗓音，將會讓郝秋月展現嶄新而風格獨具的舞台面貌，令觀眾十分期待。
瘋戲樂工作室藝術總監王希文表示：「近年有許多樂團開始用台語創作，希望音樂劇也能嘗試著沒做，透過日常娛樂讓大眾認識到更多曾發生在台灣這塊土地上的故事。」且說道「隨著這次演出過去，這齣劇的短期任務也已趨完成，且讓作品在業內與校園內流通、順勢發展出自己的生命」正式宣告「台灣有個好萊塢」音樂劇將在這輪演出結束後封箱，同時也期待更多朋友能把握這次機會進劇院觀賞「不同返享」的精彩火花。「台灣有個好萊塢」「不同返享版」11/23起於臺北表演藝術中心球劇場熱烈上演，首演四場七折優惠，購票請上 udn售票網。
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