丹丹漢堡最高漲6元！1套餐降價2商品停售 粉專：還是佛

image source：FB/丹丹漢堡安平店

文／陳羿郿

萬物齊漲，號稱「速食南霸天」的丹丹漢堡也宣布將調整價格和菜單，其中包括6款人氣套餐，以及多項單點產品，漲價約2至6元；1款套餐降價，還有2款餐點即將從菜單上除名。



丹丹漢堡漲價2至6元 1套餐調降 2商品停售



16日丹丹漢堡有不少分店都在臉書粉專發文公告，因為基本工資及原物料等各項營運費用上漲，為維護產品品質，決定於本月18日調整價格，漲價的套餐包括：「1號、4號、7號、9號餐」皆漲5元；「5號、10號」則漲價6元；早安特惠餐全數調升3元。

另外還有7項單點也漲價，分別是「無骨雞塊5塊、地瓜薯條、烤醬雞堡」漲價2元；「無骨雞塊9塊、玉米濃湯、脆皮炸雞（腿、塊）」漲價3元；「鮮脆雞腿堡」漲價4元，而套餐加購的地瓜薯條也調升2元。

要注意的是，咖哩豬排堡、扁食肉焿這兩款餐點即將停售，且「可樂、雪碧、七喜、蘋果汁、檸檬風味紅茶」等飲品，也不再提供小杯的選項。



雖然大部分品項價格調升，但其實也有好消息，「12號餐」將調降3元，且工作夥伴的時薪將調升至178元起，同時，丹丹漢堡也列出許多長年凍漲的產品，分別是：「玉米濃湯26年」、「可樂、汽水23年」、「檸檬紅茶29年」、「熱奶茶25年」。



image source：FB/丹丹漢堡安平店

「丹丹調漲」單日聲量衝高近3千

消息傳出後，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「丹丹調漲」16日聲量趨勢衝高至2,990筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「台南式」、「高雄美食地圖」等在地粉專掀起討論熱烈，「年初不是才剛調過價格嗎，我的咖哩豬排堡啊啊啊，還記得小時候套餐都是7、80元多」、「終於漲到3位數但還是很佛心的價格啊！」、「還是佛」、「台北人無感，反正每次下台南都是點爆吃爆沒在看價格的」、「雖然漲回來了，但身在南部這價位還是很能接受的」、「還可以，比天龍國好多了」、「沒事，漲了也比其他間便宜」、「還是比麥當當便宜」、「常買的套餐降價了，耶」。但也有網友認為，「不是才漲過？而且東西還變少（小）了」、「比較喜歡以前的組合餐」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月10日至2022年11月16日。