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辻利抹茶「買1送1」現賺299元 3款新品、年節禮盒開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「辻利聖誕布朗尼套餐」，僅限信義遠百A13門市販售。圖／辻利茶舗提供
「辻利聖誕布朗尼套餐」，僅限信義遠百A13門市販售。圖／辻利茶舗提供

聖誕佳節即將到來，來自日本的「辻利茶舗」自即日起也推出「抹霜焙茶黑拿鐵」、「抹霜焙茶白拿鐵」、「辻利聖誕布朗尼套餐」等3款應景的全新商品，陪伴民眾度過佳節。另外辻利茶舗也即將於11月28日起快閃新竹巨城，活動期間也提供多種「買1送1」方案，包括辻利濃茶卷、經典抹茶生乳酪蛋糕均享優惠，最高現省299元。

兩款全新的限定飲品分別為「抹霜焙茶黑拿鐵」與「抹霜焙茶白拿鐵」。基底皆使用焙茶結合生巧牛奶，上層並添加抹茶奶霜與「丸倉」宇治抹茶粉，並以乾燥草莓碎粒點綴，味道與視覺皆能呼應聖誕氣息，每杯155元。另款新品「辻利聖誕布朗尼套餐」，以溼潤、苦甜的布朗尼作為主角，上頭淋有滿滿抹茶奶霜與宇治抹茶粉，並且可搭配白玉、最中餅品嚐，並有多款日本茶飲可供搭配，每套260元，僅限信義遠百A13門市販售。1月14日前至門市消費累積滿1,000元，會員可升等VIP，可享受多種額外福利。

除此之外，辻利茶舗也推出2023年辻利茶花禮盒「玉兔報喜」。外盒以台灣紙雕藝術結合京都景物，可作為小夜燈使用。內含有「辻利特製煎茶三角茶包」20入，選用鹿兒島縣大隅半島煎茶，具有生態永續概念雨林聯名認證的無農藥茶園栽種，採收100%一番茶，並由專業日本茶鑑定士調配監製，入口清新回甘。另再搭配抹茶捲心酥、焙茶捲心酥各13入，每套1,350元，預購價1,280元，限量1,500盒。

11月28日起，辻利茶舗將再度快閃新竹巨城，推出有多種招牌商品。12月1日至12月4日期間，還有買1送1活動，購買「辻利濃茶卷」1片，即贈送「辻利抹茶拿鐵」1杯，原價295元，優惠價150元，每日限量20組，每人限購1組。12月15日至12月16日買「經典抹茶生乳酪蛋糕」1片，即贈送「辻利抹茶拿鐵」1杯，原價295元，優惠價150元，每日限量20組，每人限購1組。另有巨城週年慶限量搶購，買「辻利抹茶夾心薄燒」1盒，即贈送「辻利抹茶杏仁捲」1盒，原價898元，優惠價599元，限量50組，售完為止。

辻利茶舗將於11月28日起再度快閃新竹巨城。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗將於11月28日起再度快閃新竹巨城。圖／辻利茶舗提供
「玉兔報喜」禮盒，每套1,350元，預購價1,280元，限量1,500盒。圖／辻利茶舗提供
「玉兔報喜」禮盒，每套1,350元，預購價1,280元，限量1,500盒。圖／辻利茶舗提供
全新推出的「抹霜焙茶黑拿鐵」與「抹霜焙茶白拿鐵」，皆有冷熱款可選擇，每杯155元。圖／辻利茶舗提供
全新推出的「抹霜焙茶黑拿鐵」與「抹霜焙茶白拿鐵」，皆有冷熱款可選擇，每杯155元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗將推出多款「買1送1」優惠。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗將推出多款「買1送1」優惠。圖／辻利茶舗提供

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