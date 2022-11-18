辻利抹茶「買1送1」現賺299元 3款新品、年節禮盒開賣

聖誕佳節即將到來，來自日本的「辻利茶舗」自即日起也推出「抹霜焙茶黑拿鐵」、「抹霜焙茶白拿鐵」、「辻利聖誕布朗尼套餐」等3款應景的全新商品，陪伴民眾度過佳節。另外辻利茶舗也即將於11月28日起快閃新竹巨城，活動期間也提供多種「買1送1」方案，包括辻利濃茶卷、經典抹茶生乳酪蛋糕均享優惠，最高現省299元。

兩款全新的限定飲品分別為「抹霜焙茶黑拿鐵」與「抹霜焙茶白拿鐵」。基底皆使用焙茶結合生巧牛奶，上層並添加抹茶奶霜與「丸倉」宇治抹茶粉，並以乾燥草莓碎粒點綴，味道與視覺皆能呼應聖誕氣息，每杯155元。另款新品「辻利聖誕布朗尼套餐」，以溼潤、苦甜的布朗尼作為主角，上頭淋有滿滿抹茶奶霜與宇治抹茶粉，並且可搭配白玉、最中餅品嚐，並有多款日本茶飲可供搭配，每套260元，僅限信義遠百A13門市販售。1月14日前至門市消費累積滿1,000元，會員可升等VIP，可享受多種額外福利。

除此之外，辻利茶舗也推出2023年辻利茶花禮盒「玉兔報喜」。外盒以台灣紙雕藝術結合京都景物，可作為小夜燈使用。內含有「辻利特製煎茶三角茶包」20入，選用鹿兒島縣大隅半島煎茶，具有生態永續概念雨林聯名認證的無農藥茶園栽種，採收100%一番茶，並由專業日本茶鑑定士調配監製，入口清新回甘。另再搭配抹茶捲心酥、焙茶捲心酥各13入，每套1,350元，預購價1,280元，限量1,500盒。