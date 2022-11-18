Moosy Life迷霧防塵收納櫃 打造美妝保養品的家！
面對雜亂的物品束手無策嗎，將收納結合櫥窗展示美學，打造實用兼具美感的微收納產品，希望每個人家中都有美好空間；目喜生活推出「迷霧系列：桌上迷霧防塵收納櫃」廣受各年齡層歡迎，充分解決了以下痛點：防塵防水防飛沫、能不能同時展示和收納、有隱私且視覺上不要太亂、開門式和抽屜式以外的設計、可放瓶罐可堆疊搭配配件，非常適合想嘗試高品質 X 極簡收納風格的人。
【霧面拉門可堆疊式設計】目喜迷霧防塵櫃兼具霧面與拉門設計，視覺收束更漂亮 ; 每一款迷霧收納盒底部四角皆有黏貼止滑墊，放於桌上不易移動，互相堆疊也沒問題。
【大容量適合收納各類保養瓶罐】目喜迷霧收納櫃參考市面上常規保養瓶罐尺寸，解決了收納容量問題，例如：放入500ml金盞花化妝水，高度仍有些空間，常用的精華液、日/晚霜、香水等愛用品們，一般瓶罐都能一起放進來。
【高品質壓克力材質製作】收納盒為消耗品，效期取決於個人習慣和保養，多數人都是買普通收納盒，有的使用一個月就破損，為了提升居家整潔和生活儀式感，現代人越來越重視居家收納以及品質設計風格，而目喜最注重 「品質與設計」，舉例：玫瑰金月光系列收納盒採用MIT頂級壓克力，大眾對於壓克力普遍認為是廉價材質，但壓克力有分等級，目喜採用最頂級，術語為一級壓克力，材質更加清透亮、厚實，不容易泛黃，使用年限更久，可取代多次購買廉價薄脆收納盒，對於環境更加友善。即日起於有.設計uDesign平台全系列9折起，詳情請洽活動專區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言