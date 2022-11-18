Moosy Life迷霧防塵收納櫃 打造美妝保養品的家！

面對雜亂的物品束手無策嗎，將收納結合櫥窗展示美學，打造實用兼具美感的微收納產品，希望每個人家中都有美好空間；目喜生活推出「迷霧系列：桌上迷霧防塵收納櫃」廣受各年齡層歡迎，充分解決了以下痛點：防塵防水防飛沫、能不能同時展示和收納、有隱私且視覺上不要太亂、開門式和抽屜式以外的設計、可放瓶罐可堆疊搭配配件，非常適合想嘗試高品質 X 極簡收納風格的人。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

【霧面拉門可堆疊式設計】目喜迷霧防塵櫃兼具霧面與拉門設計，視覺收束更漂亮 ; 每一款迷霧收納盒底部四角皆有黏貼止滑墊，放於桌上不易移動，互相堆疊也沒問題。

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【大容量適合收納各類保養瓶罐】目喜迷霧收納櫃參考市面上常規保養瓶罐尺寸，解決了收納容量問題，例如：放入500ml金盞花化妝水，高度仍有些空間，常用的精華液、日/晚霜、香水等愛用品們，一般瓶罐都能一起放進來。

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