全聯火鍋季百款湯底第2件5折 火烤兩用吃鍋神器加價購2.7折起 洗碗機最低0元帶回家

吃名店火鍋免排隊！全聯火鍋季11月18日正式登場，今年推出110款名店火鍋湯底、獨家販售商品及生鮮食材優惠，主推實體門市購買指定常溫湯底同系列第2件5折起。另外，即日起至12月1日於「PXGo!全聯線上購」買火鍋季指定專區商品，使用PX Pay支付單筆每滿600元再加贈300福利點。即日起至2023年2月2日同步推出一系列火鍋家電、爐具及鍋具預購活動，200福利點起加價購，換購價最低只要2.7折起，還有首次登場的明星商品「VIOMI方糖洗碗機」，最低只要45,000福利點＋0元，或用1,000福利點加價8,555元就能帶回家，吃鍋免洗碗就靠這一檔。

全聯火鍋湯底包括常溫湯底及冷凍湯底2大類，其中方便存放，隨時輕鬆開鍋的常溫湯底大受消費者歡迎，近5年的品項數從50餘款增加到超過100款，銷售占比達近7成。今年有超過一半都是全聯獨家販售商品，還推出「台北君悅酒店」、「海峽會」、「錢都日式涮涮鍋」、「築間」、「撈王鍋物」、「漢來大飯店」等名店新品牌湯底，販售品項數為歷年最多，11月18日至12月1日於實體門市購買指定常溫火鍋湯底同系列第2件5折起。

全聯今年也力推冷凍湯底，近3年除了老字號經典品牌雅方、台塑、義美3大品牌強佔前3名寶座，今年再推出多樣化的選擇供消費者嚐鮮，包括「石二鍋酸菜白肉鍋」、拍照打卡必備的「北海道聚寶熊牛奶鍋」，獨家商品則有「這一鍋 × 繼光香香雞麻辣鍋有炸」、「金博家家傳系列剝皮辣椒香菇雞湯」，以及預購款「海峽會胡椒豬肚雞鍋」、「海峽會壽喜燒鍋」，各地名店風味一應俱全。