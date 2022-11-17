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「財閥家的小兒子」未開播就掀熱議 看宋仲基演繹街頭風、菁英上班族穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
由宋仲基、申鉉彬、李星民主演，改編自同名網路小說的奇幻復仇劇「財閥家的小兒子」，還沒開播就在網路上掀起熱烈討論！圖／friDay影音提供
由宋仲基、申鉉彬、李星民主演，改編自同名網路小說的奇幻復仇劇「財閥家的小兒子」，還沒開播就在網路上掀起熱烈討論！圖／friDay影音提供

宋仲基、申鉉彬、李星民主演，改編自同名網路小說的奇幻復仇劇「財閥家的小兒子」，還沒開播就在網路上掀起熱烈討論！這除了是宋仲基在高人氣「黑道律師文森佐」後的最新連續劇作品之外，他在「財閥家的小兒子」中一人分飾兩角，使人期待他會有什麼樣的演出。不僅如此，宋仲基於劇中不僅要跨越年代，而且因應身份與劇情的需求，還必須變換不同造型，包含菁英上班族、學院風青年，或是身穿棒球外套都輕鬆消化，也是本劇看點之一。

由「她很漂亮」的鄭大胤導演，與「60天，指定倖存者」的金泰姬編劇攜手打造，改編自同名網路小說的「財閥家的小兒子」，劇情描述為財閥工作卻被誣陷私吞資金而慘遭殺害的「尹炫優」，意外重生到1980年代變成了該財閥家的小兒子「陳導俊」，其後憑藉前世的記憶與知識，為了侵吞整個家族企業而成長、復仇的故事。本劇除了是由宋仲基主演、題材新穎之外，也是韓國電視台首次嘗試「一週播出三集」的電視劇而引起韓劇迷的關注。

從目前曝光的劇照看，宋仲基也會多次穿著簡約單色的襯衫現身，呈現輕鬆又不失優雅的氣質。圖／friDay影音提供
從目前曝光的劇照看，宋仲基也會多次穿著簡約單色的襯衫現身，呈現輕鬆又不失優雅的氣質。圖／friDay影音提供

然而就如同劇情描述，宋仲基一人需要分飾兩角，因應角色的設定不同，所需要的造型也相差甚遠，就現今曝光的劇照來看，就橫跨了不同風格。像是深灰色全套西裝，別上「SY」字樣徽章、搭配銀框細邊眼鏡，展現猶如菁英上班族的造型；以及利用高領上衣外加紅棕色燈芯絨材質外套，與同劇的李星民演對手戲，推測應該就是飾演財閥家的小兒子「陳導俊」。

頭戴老帽身穿藍白拼接的棒球夾克，在鏡頭前有著滿滿少年感，不枉宋仲基那為人稱羨的凍齡顏值與天生的好膚況。圖／friDay影音提供
頭戴老帽身穿藍白拼接的棒球夾克，在鏡頭前有著滿滿少年感，不枉宋仲基那為人稱羨的凍齡顏值與天生的好膚況。圖／friDay影音提供

另外，從目前曝光的劇照看，宋仲基也會多次穿著簡約單色的襯衫現身，呈現輕鬆又不失優雅的氣質，但其中最受到關注的是他頭戴老帽，身穿藍白拼接的棒球夾克，在鏡頭前有著滿滿少年感，不枉宋仲基那為人稱羨的凍齡顏值與天生的好膚況，絕對是「財閥家的小兒子」最大看點之一。連同宋仲基在出席該劇播放前的記者會，他也以呼應劇中的氛圍，特別穿上粉色毛衣內搭彼得潘領襯衫，加上灰色人字紋毛呢褲，帶有些微的可愛感，真的就是「小兒子」的寫照呢！

從目前曝光的劇照看，宋仲基也會多次穿著簡約單色的襯衫現身，呈現輕鬆又不失優雅的氣質。圖／friDay影音提供
從目前曝光的劇照看，宋仲基也會多次穿著簡約單色的襯衫現身，呈現輕鬆又不失優雅的氣質。圖／friDay影音提供

宋仲基在「財閥家的小兒子」裡穿深灰色全套西裝，別上「SY」字樣徽章、搭配銀框細邊眼鏡，展現猶如菁英上班族的造型。圖／friDay影音提供
宋仲基在「財閥家的小兒子」裡穿深灰色全套西裝，別上「SY」字樣徽章、搭配銀框細邊眼鏡，展現猶如菁英上班族的造型。圖／friDay影音提供

身穿高領上衣外加紅棕色燈芯絨材質外套的宋仲基，與同劇的李星民演對手戲，推測應該就是飾演財閥家的小兒子「陳導俊」。圖／friDay影音提供
身穿高領上衣外加紅棕色燈芯絨材質外套的宋仲基，與同劇的李星民演對手戲，推測應該就是飾演財閥家的小兒子「陳導俊」。圖／friDay影音提供

宋仲基在出席「財閥家的小兒子」播放前的記者會，特別穿上粉色毛衣內搭彼得潘領襯衫，加上灰色人字紋毛呢褲，帶有些微的可愛感，真的就是「小兒子」的寫照呢！圖／friDay影音提供
宋仲基在出席「財閥家的小兒子」播放前的記者會，特別穿上粉色毛衣內搭彼得潘領襯衫，加上灰色人字紋毛呢褲，帶有些微的可愛感，真的就是「小兒子」的寫照呢！圖／friDay影音提供

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