精品Outlet指標「華泰名品城」陣容持續強化 今年迎來百億業績

2015年底開幕營運的GLORIA OUTLETS華泰名品城，經過7年的耕耘成為台灣擁有最多國際精品Outlet的代表，華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡表示，就算疫情期間，也是持續優化品牌，導入精品進駐，今年將迎來百億業績規模，創年度業績新高。

梁曙凡指出，疫情三年來，也是持續優化導入新品牌，像是今年總計引進包含Tory Burch、Versace、Bally等17間全新品牌，還有像是Loewe、Kenzo、Hugo Boss、Puma等15間品牌陸續改裝、擴店，共超過30間品牌新進駐、改裝，迎接即將到來的耶誕、新年大檔。

今年疫情到了6、7月逐漸回穩復甦後，梁曙凡表示，華泰名品城每逢假日停車場幾乎都滿位，人流回到實體商場後，帶動餐飲成長4成、精品業績成長3成，帶動全年業績將首度突破百億業績大關，也將挑戰以成為亞洲10大必逛Outlet為目標。

「華泰名品城耶誕村」在11/18正式開村，除了推出三大主題造景，飄雪耶誕市集今年回歸，網羅37家美食、生活品牌，包括肉桂捲專賣店「職男の捲店」；桃園人氣義式冰淇淋「馬卡諦義大利冰淇淋」；彩色糰子「方記糖葫蘆/丸ㄚ燒」；冬季必備香氛蠟燭推薦「Vana Candles」等。