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限量2千袋！雙全國際攜手萊爾富推3C福袋 袋袋送延長保固再抽汽車、iPhone 14

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
雙全國際與萊爾富攜手推出限量「花開富貴」資訊3C福袋，除了立即擁有超實用3C商品還可參加三重抽獎活動。圖／雙全國際提供
雙全國際與萊爾富攜手推出限量「花開富貴」資訊3C福袋，除了立即擁有超實用3C商品還可參加三重抽獎活動。圖／雙全國際提供

熱愛拼手氣的民眾注意啦！歲末年終福袋旺季又即將到來，雙全國際宣布與萊爾富攜手祭出限量2,000份的「花開富貴」資訊3C福袋，每包售價799元，將於11月30日至2023年2月14日販售，內含4種商品組合，每種組合內含3款隨機商品，隨袋附雙全國際保固卡上網登錄再延長1年保固，以及萊爾富祭出的優惠折價DM與抽獎券，最大獎可抽Honda HR-V、iPhone 14，還有Sony 55吋電視等超實用好禮。

近年超商福袋內容越來越澎湃，也走分眾化趨勢，讓民眾可以依照自己的喜好與需求購買，既實用又超值。今年雙全國際與萊爾富合作推出的「花開富貴」資訊3C福袋，每包售價799元，可實拿耳機、旅充、線材3款產品，最高價值組合達2,138元。福袋內有機會得到市價599元的DIKE 36W PD+QC雙埠旅充，支援PD快充，最快只要半小時就能為iPhone 14充入50%電力；市價1,290元的TOSHIBA真無線觸控耳機（RZE-BT730E-K），以及市價249元的USB充電傳輸線材，買到現省1,339元。

除了超實用商品，每袋袋內還都有雙全提供的1年延長保固服務，且購買「花開富貴」資訊3C福袋同樣能擁有萊爾富加碼祭出抽獎券，包含三重中獎機會，可「立即刮大獎」拼iPhone 14、Celine AVA手袋、Sony 55型4K智慧顯示器、Dyson吸塵器和Dyson空氣清淨機，以及Nintendo Switch主機等好禮，還有機會獲得免費或折扣商品。還可憑袋內的序號抽Honda HR-V，萊爾富會員還可線上刮獎抽Hi點，總點數高達8,000萬Hi點。

市價1,290元的TOSHIBA真無線觸控耳機，具備藍牙5.1穩定連接，搭配充電盒可達到16小時續航。圖／雙全國際提供
市價1,290元的TOSHIBA真無線觸控耳機，具備藍牙5.1穩定連接，搭配充電盒可達到16小時續航。圖／雙全國際提供
市價599元的DIKE 36W PD+QC雙埠旅充，外出超實用。圖／雙全國際提供
市價599元的DIKE 36W PD+QC雙埠旅充，外出超實用。圖／雙全國際提供

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