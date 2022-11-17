限量2千袋！雙全國際攜手萊爾富推3C福袋 袋袋送延長保固再抽汽車、iPhone 14

熱愛拼手氣的民眾注意啦！歲末年終福袋旺季又即將到來，雙全國際宣布與萊爾富攜手祭出限量2,000份的「花開富貴」資訊3C福袋，每包售價799元，將於11月30日至2023年2月14日販售，內含4種商品組合，每種組合內含3款隨機商品，隨袋附雙全國際保固卡上網登錄再延長1年保固，以及萊爾富祭出的優惠折價DM與抽獎券，最大獎可抽Honda HR-V、iPhone 14，還有Sony 55吋電視等超實用好禮。

近年超商福袋內容越來越澎湃，也走分眾化趨勢，讓民眾可以依照自己的喜好與需求購買，既實用又超值。今年雙全國際與萊爾富合作推出的「花開富貴」資訊3C福袋，每包售價799元，可實拿耳機、旅充、線材3款產品，最高價值組合達2,138元。福袋內有機會得到市價599元的DIKE 36W PD+QC雙埠旅充，支援PD快充，最快只要半小時就能為iPhone 14充入50%電力；市價1,290元的TOSHIBA真無線觸控耳機（RZE-BT730E-K），以及市價249元的USB充電傳輸線材，買到現省1,339元。