AKIRA帥氣點燈！新光三越點亮信義耶誕城

新光三越台北信義新天地今晚在香堤廣場點亮「信義耶誕城」17米高銀白星願之樹，由「國民姐夫」AKIRA擔任點燈大使，親自站台點亮信義商圈耶誕璀璨新亮點，定時啟動的飄雪聲光秀，吸引信義商圈許多民眾圍觀拍照，捕捉美景畫面。AKIRA表示，過去耶誕節都在日本度過，今年將首度在台灣過耶誕，感受台灣的溫暖耶誕季，因為兒子很愛吃，耶誕節將準備許多美食，與家人一起度過。

新光三越點亮2022北中南耶誕景點，台北信義新天地17米高的耶誕樹，由百萬顆燈泡、象徵Y2K派對的Disco閃耀球體，呈現出派對感的銀色基調。不只是靜態的耶誕造景，搭配由金曲製作人侯志堅與燈光藝術家余明憲跨界合作的千場飄雪聲光秀，並首次結合AR實境體驗。

新光三越「信義耶誕城」將由11/17一路亮到1/3，每年最受民眾期待的飄雪場景，今年一樣不缺席，每日下午5點到晚上10點，每15分鐘推出一場飄雪聲光秀，活動期間將推出多達1千場。另有300米貫穿浪漫燈海，點亮信義區夜晚的浪漫氛圍。