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卡滋×白爛貓「爆米花足球組」！還能PK「手指足球」
2022世界盃即將開踢，「卡滋爆米花」特別攜手台灣原創IP「白爛貓」，應景推出「卡滋爆米花足球限定組」與「卡滋爆米花歡樂分享箱」，讓民眾可以一邊欣賞球賽，同時品嚐爆米花。每組並贈送獨家「手指足球玩具組」，在家也能來場趣味足球。
卡滋爆米花「足球限定組」每組2桶，特選「焦糖巧克力」及「焦糖玫瑰鹽」兩種人氣口味混搭，其中焦糖巧克力擁有濃郁的巧克力與焦糖香氣，具有醇厚的大人系風味。「焦糖玫瑰鹽口味」則使用玫瑰鹽襯托焦糖及奶香，有著甜中帶鹹層次變化，每組279元。「歡樂分享箱」則是一次集結「美式焦糖牛奶、特濃巧克力、原味甜」等3種口味，每種口味各10包，各自具有不同的特色，每組299元。另外在包裝外盒、包裝桶上，也都可以看見白爛貓的俏皮身影。
本次推出的足球限定組與歡樂分享箱，自即日起於官網、網路平台與指定通路開始販售。隨貨並贈送獨家「趣味手指足球玩具組」，包含2雙手指鞋套、球門與足球1顆，只要動動手指，就可以與好友們來場可愛的趣味足球賽，增添歡聚看球賽的場邊樂趣。
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