Delvaux推全新Brilliant Celebrations包款 閃耀歲末

雖然不若鑽石的珍稀，但當大量水晶「相聚」的同時，不同色澤、光線的折射，同樣帶來人們對光線的渴求，更有自靈魂深處湧現的喜悅。比利時頂級包款品牌Delvaux發表全新Brilliant Celebration系列，以金、黑、水晶為視覺主軸，帶來雅緻、大方並充滿節慶感的包款之選。

精選的金屬色山羊皮、珍稀鱷魚皮，成為新款Cool Box Nano手提包，其中金色Brillant Mini S Crystal Metallic Goat包具有美妙弧線的手提把，另一款Brillant Long Wallet Chain Metallic Goat Gold，則有著修長、方形輪廓，適合於派對手持、或夾於腋下，使用方式多元。獨鍾黑色的沈穩、大氣？同系列另有一款Tempete Pochette Hammered Clasps Supple Calf Black包，方形的高雅輪廓，並結合了黑色背帶的金屬鈕鎖鏈條，側邊並有著獨特設計的金屬試片，將高級感藏於細節。