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孫芸芸、雪炫都愛用 Chloe命定「名媛包」Edith新誕生
人的氣質是一種很抽象的具現，可能是一雙高跟鞋的楦頭、洋裝款式的輪廓，也可以是一款俐落方正的手拿包。Chloe近日推出秋冬新款Edith手提肩背兩用包款，不僅先前曾為孫芸芸、李晶晶選用搭配造型，近日新款再為韓國女星雪炫帥氣演繹，堪稱命定「名媛包」全新誕生。
Edith包款最早於2006問世，是由品牌創意總監Gabriela Hearst設計的第一款經典設計，無論對Chloe或對Gabriela Hearst都別具意義。近日將有新戲《夏日大罷工》將上檔的雪炫，則是以中性西裝搭配或長大衣，分別搭配了Edith的野駒棕與摩卡棕兩種顏色包款，深灰色西裝展現出中性英氣，而長大衣則帶來了保暖與俐落行動力，更讓隨手的Edith包款，更顯方正俐落。
Edith包款的2022秋冬最新版將包含大型、中型、斜肩，以及採用再生羊絨針織的小型款。更精緻的淺色金屬配件與裝飾於包款手柄上的皮革緞帶都是新款特色，同時全系列皆採用來自法國、可溯源的生皮。其中大型與中型款取消了前側口袋設計，因此整體更為俐落、簡潔，小型款則保留了口袋設計，讓收納、區隔機能更為便利。大型款訂價96,800元，中型款則為80,300元，已於全台Chloe專賣店，即刻上市。
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