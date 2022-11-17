孫芸芸、雪炫都愛用 Chloe命定「名媛包」Edith新誕生

人的氣質是一種很抽象的具現，可能是一雙高跟鞋的楦頭、洋裝款式的輪廓，也可以是一款俐落方正的手拿包。Chloe近日推出秋冬新款Edith手提肩背兩用包款，不僅先前曾為孫芸芸、李晶晶選用搭配造型，近日新款再為韓國女星雪炫帥氣演繹，堪稱命定「名媛包」全新誕生。

Edith包款最早於2006問世，是由品牌創意總監Gabriela Hearst設計的第一款經典設計，無論對Chloe或對Gabriela Hearst都別具意義。近日將有新戲《夏日大罷工》將上檔的雪炫，則是以中性西裝搭配或長大衣，分別搭配了Edith的野駒棕與摩卡棕兩種顏色包款，深灰色西裝展現出中性英氣，而長大衣則帶來了保暖與俐落行動力，更讓隨手的Edith包款，更顯方正俐落。