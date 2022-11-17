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孫芸芸、雪炫都愛用 Chloe命定「名媛包」Edith新誕生

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雪炫在IG曬出了Chloé的Edith野駒棕與摩卡棕兩種顏色包款，展現了中性的都會率性與活力。圖 / 翻攝自IG（合成圖）
雪炫在IG曬出了Chloé的Edith野駒棕與摩卡棕兩種顏色包款，展現了中性的都會率性與活力。圖 / 翻攝自IG（合成圖）

人的氣質是一種很抽象的具現，可能是一雙高跟鞋的楦頭、洋裝款式的輪廓，也可以是一款俐落方正的手拿包。Chloe近日推出秋冬新款Edith手提肩背兩用包款，不僅先前曾為孫芸芸、李晶晶選用搭配造型，近日新款再為韓國女星雪炫帥氣演繹，堪稱命定「名媛包」全新誕生。

Edith包款最早於2006問世，是由品牌創意總監Gabriela Hearst設計的第一款經典設計，無論對Chloe或對Gabriela Hearst都別具意義。近日將有新戲《夏日大罷工》將上檔的雪炫，則是以中性西裝搭配或長大衣，分別搭配了Edith的野駒棕與摩卡棕兩種顏色包款，深灰色西裝展現出中性英氣，而長大衣則帶來了保暖與俐落行動力，更讓隨手的Edith包款，更顯方正俐落。

Edith包款的2022秋冬最新版將包含大型、中型、斜肩，以及採用再生羊絨針織的小型款。更精緻的淺色金屬配件與裝飾於包款手柄上的皮革緞帶都是新款特色，同時全系列皆採用來自法國、可溯源的生皮。其中大型與中型款取消了前側口袋設計，因此整體更為俐落、簡潔，小型款則保留了口袋設計，讓收納、區隔機能更為便利。大型款訂價96,800元，中型款則為80,300元，已於全台Chloe專賣店，即刻上市。

可手提、可肩背的Chloe Edith包款，本季共帶來四種尺寸與不同色澤。圖 / Chloe提供（合成圖）
可手提、可肩背的Chloe Edith包款，本季共帶來四種尺寸與不同色澤。圖 / Chloe提供（合成圖）
Chloé的Edith咖啡色迷你肩背提包，曾為孫芸芸、柯佳嬿分別造型使用，訂價52,000元。圖 / Chloe提供
Chloé的Edith咖啡色迷你肩背提包，曾為孫芸芸、柯佳嬿分別造型使用，訂價52,000元。圖 / Chloe提供
Chloe的Edith包曾為孫芸芸、李晶晶選用搭配造型，近日新款再為韓國女星雪炫帥氣演繹。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
Chloe的Edith包曾為孫芸芸、李晶晶選用搭配造型，近日新款再為韓國女星雪炫帥氣演繹。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
更精緻的淺色金屬配件與裝飾於包款手柄上的皮革緞帶都是新款特色，同時全系列皆採用來自法國、可溯源的生皮。圖 / Chloe提供（合成圖）
更精緻的淺色金屬配件與裝飾於包款手柄上的皮革緞帶都是新款特色，同時全系列皆採用來自法國、可溯源的生皮。圖 / Chloe提供（合成圖）
李晶晶選用的Chloé Edith白色迷你肩背提包，52,000元。圖 / Chloe提供
李晶晶選用的Chloé Edith白色迷你肩背提包，52,000元。圖 / Chloe提供
在2021秋冬回歸的Edith包款，保留了經典設計特色，並在細節與不同尺寸間，展現了Chloe的活力與設計巧思。圖 / Chloe提供
在2021秋冬回歸的Edith包款，保留了經典設計特色，並在細節與不同尺寸間，展現了Chloe的活力與設計巧思。圖 / Chloe提供
雪炫在IG曬出的Chloé Edith野駒棕大型肩背手提兩用托特包，96,800元。圖 / Chloe提供
雪炫在IG曬出的Chloé Edith野駒棕大型肩背手提兩用托特包，96,800元。圖 / Chloe提供

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