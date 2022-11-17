瘋世足！量販超市優惠應援 全聯零食飲料8.5折起 愛買量販大電視現省1萬

世界盃足球賽即將在台灣時間11月20日至12月18日正式開打，為了應援民眾看球賽轉播助興需求，全聯、愛買量販都推出觀賽商品優惠，不只吃吃吃喝喝有折扣，趁機更新大電視、換上足球運動風服飾也有超值選擇，PXGo!全聯線上購更祭出消費滿額抽GoPro HERO 11 Black單機組，同時邀請球迷們一起來預測冠軍，再送200元折價券。

全聯實體門市推出多款休閒食品、飲料指定商品全聯價8.5折起。看球賽怎麼能少了百搭的爆米花，「卡滋爆米花世足限量組—焦糖風味」隨附手指足球組，售價119元，全台限量12,000罐；涮嘴的生活良好海鮮仙貝/煎燒仙貝，單包59元，11月18日至12月1日優惠買1送1。百事可樂330ml 6入組特別推出足球明星梅西肖像版，值得球迷收藏。有點餓的時候還可以來點美味堂滷味，推薦金錢牛肚絲、滷味拼盤、爆汁豆干、秘製鴨翅等，售價45元起。

「PXGo!全聯線上購」11月18日至12月1日也於全站推出單筆消費滿600元即可抽GoPro HERO 11 Black。同時，於預購館購買廚房、生活、3C等指定家電商品，輸入「SALE92」，單筆消費滿1,600元，享結帳9.2折。球賽看到一半無法出門，也可以利用全聯小時達外送到家，小時達全館消費滿千元，輸入「FIFA80」享折扣80元。11月18日至12月1日期間於22:00～08:00夜貓時段下單，輸入「FOOTBALL」，即可滿額享全館8折優惠，最高折120元。小時達也歡迎消費者一起預測這屆世足冠軍落誰家，11月18日至12月17日活動期間，每單消費滿500元即可參加預測活動，只要在訂單備註預測得冠軍的國家名稱，預測成功者可獲得小時達200元折價券1張，最高可獲得3張。

愛買量販即日起至11月29日推出2款美式拼盤套餐，每套售價799元，適合4～5人享用無論是想吃美式烤雞、德國豬腳、美式豬肋排、酸辣翅小腿，美式經典滋味應有盡有，還有3.5公斤整隻火雞、30款火鍋湯底最低5折起，邊看球賽邊吃美食超暢快。另外還有半夜提神必備的咖啡沖泡飲品上百款促銷價5.8折起，購買沖泡咖啡、茶指定商品單筆滿388元再送40元現金券。