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是本人！林青霞開金口唱京劇 偕張震為卡地亞剪綵

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林青霞特地返台為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，配戴總價逾4億台幣的頂級鑽石珠寶。記者沈昱嘉／攝影
林青霞特地返台為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，配戴總價逾4億台幣的頂級鑽石珠寶。記者沈昱嘉／攝影

影壇傳奇巨星林青霞淡出幕前多年、長期旅居香港，睽違三年終於返台，為的正是卡地亞（CARTIER）台北旗艦店的開幕。重新開幕的台北101旗艦店，從三樓到五樓包括空中花園，共近280坪空間，全開放式的空間寬闊、細節注入台灣在地特色。不但品牌多年好友林青霞特地返台剪綵，近年來活躍於國際影壇上的金馬影帝、卡地亞Panthère美洲豹代言人之一的張震都特地現身剪綵。

●林青霞開金口唱京劇 張震收骨董盼傳女

「我一生中的重要時刻，都有卡地亞的珠寶，」林青霞細數和品牌的深厚淵源，不但在結婚時配戴卡地亞的珠鍊、她歡慶60大壽時也配戴了卡地亞的冠冕、連女兒手上的卡地亞腕表、鑽石手鍊也都是她送的。氣色、心情都極佳的林青霞還自曝收藏了2頂卡地亞的冠冕，而上次她出席剪綵，就是10年前卡地亞與台北故宮攜手舉辦「皇家風尚：清代宮廷與西方貴族珠寶」特展開幕。她表示，卡地亞的經典中最喜歡的就是經得起考驗的LOVE系列，這也體現了卡地亞的品牌精神：「我希望能像卡地亞一樣很優雅、堅毅地美下去。」她笑說，自己規劃40歲息影、50歲開始寫作，今年68歲的她接下想嘗試街頭畫人像或唱京戲，還現場清唱了一句，「我很喜歡給人家意外的驚喜，」林青霞笑說，更透露下個月將再度返台宣傳她的第四本書。

因為擔任本屆金馬獎評審而最近看片看得如火如荼的張震，也特地抽空出席剪綵。他表示自己也有10多年沒見到林青霞，這次有稍微敘舊。雖然男生比較不收藏珠寶，但他擔任品牌大使5年來，有更懂得鑑賞品牌的工藝與創新，尤其喜愛品牌50年代到70年代之間的骨董之作，「純欣賞也很過癮，養眼睛也會好心情！」張震還透露近期收藏了一件卡地亞的骨董神秘鐘，也希望未來能傳承給女兒；至於旗艦店他最喜歡的角落則是5樓VIP空間的香檳bar台，以及以石膏和金箔延樓梯間壁面展開的壁畫，一口氣凝聚了台北從山到海只要30分鐘的地景特色。

●台北101旗艦店 全新文藝地標

全新專賣店由與品牌合作逾20年的Moinard x Bétaille建築事務所精工雕琢，在每一層樓的細節中都完美融入台灣在地特色。全店牆壁均為柔和曲線毫無直角，地板裝飾溫柔延伸的蜿蜒線條，讓人想起品牌極富盛名的經典「Royal Tiare de Lila Vanderbilt 1902」冠冕。

從3樓迎賓空間進入，即可見到展售品牌最具代表性的ICON系列作品的配景，是結合台灣風景和美洲豹的珠寶壁畫，由馬賽克藝術家Mathilde Jonquière專為台北旗艦店所訂製，除了地標台北101大樓，美洲豹更足踏層疊的梯田和海浪，都是台灣在國際上被深深記憶的重要標誌風景。三樓的VIP室中，還收藏了一件由台灣版畫藝術家沐冉（Muran）特地創作的單版複刻版畫，與稻稈鑲嵌工藝裝飾房間層板相呼應，體現精緻人手工藝的匠人精神。

4樓販售標誌的美洲豹系列、腕表、配件香氛與生活用品，牆面裝飾由英國奢華室內牆飾品牌De Gournay手繪的台灣梅花鹿圖案，與另一面牆上裝飾的美洲豹相對應。5樓開放式空間除了展示高級珠寶作品，也是空中花園所在。花園台灣景觀建築藝術家吳書原所設計，以台灣原生植物為主，將植物奔放的生命力引進旗艦店，與瑰麗珠寶作品相映成趣。

卡地亞頂級珠寶系列ADELE心形鑽石戒指，鉑金鑲嵌一顆10.06克拉D IF IIa型心形主鑽、明亮式切割鑽石，約6,100萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列ADELE心形鑽石戒指，鉑金鑲嵌一顆10.06克拉D IF IIa型心形主鑽、明亮式切割鑽石，約6,100萬元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹鏤空鑲鑽戒指，白金鑲嵌鑽石，159萬元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹鏤空鑲鑽戒指，白金鑲嵌鑽石，159萬元。圖／卡地亞提供
三樓入口即可見到馬賽克藝術家Mathilde Jonquière為台北旗艦店所特製的珠寶壁畫。圖／卡地亞提供
三樓入口即可見到馬賽克藝術家Mathilde Jonquière為台北旗艦店所特製的珠寶壁畫。圖／卡地亞提供
林青霞特地返台為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，配戴總價逾4億台幣的頂級鑽石珠寶。記者沈昱嘉／攝影
林青霞特地返台為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，配戴總價逾4億台幣的頂級鑽石珠寶。記者沈昱嘉／攝影
台北101旗艦店限定款SANTOS DE CARTIER鏤空綠玉石腕表大型款，黑色ADLC不鏽鋼表殼鑲嵌1顆綠色玉石表冠、9611 MC手上鍊機芯、橡膠快拆表帶，全球限量20只，92萬5,000元。圖／卡地亞提供
台北101旗艦店限定款SANTOS DE CARTIER鏤空綠玉石腕表大型款，黑色ADLC不鏽鋼表殼鑲嵌1顆綠色玉石表冠、9611 MC手上鍊機芯、橡膠快拆表帶，全球限量20只，92萬5,000元。圖／卡地亞提供
張震配戴台北101旗艦但開幕限定的SANTOS DE CARTIER鏤空綠玉石腕表，為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。記者沈昱嘉／攝影
張震配戴台北101旗艦但開幕限定的SANTOS DE CARTIER鏤空綠玉石腕表，為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。記者沈昱嘉／攝影
旗艦店內三至五樓的空中階梯將山景移入整體店內空間。圖／卡地亞提供
旗艦店內三至五樓的空中階梯將山景移入整體店內空間。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列DALHIA花卉造型鑽石手環，鉑金鑲嵌鑽石，約438萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列DALHIA花卉造型鑽石手環，鉑金鑲嵌鑽石，約438萬元。圖／卡地亞提供
位於台北101五樓的空中花園由本地景觀建築師吳書原所設計，以台灣原生植物作為佈建。圖／卡地亞提供
位於台北101五樓的空中花園由本地景觀建築師吳書原所設計，以台灣原生植物作為佈建。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列ADIANTE 鑽石項鍊，鉑金鑲嵌一顆重20.04克拉D IF 級IIa型橢圓形圓形明亮式切割主鑽、玫瑰式切割鑽石、圓形明亮式切割鑽石，中央主鑽可拆卸，約2億5,550萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列ADIANTE 鑽石項鍊，鉑金鑲嵌一顆重20.04克拉D IF 級IIa型橢圓形圓形明亮式切割主鑽、玫瑰式切割鑽石、圓形明亮式切割鑽石，中央主鑽可拆卸，約2億5,550萬元。圖／卡地亞提供
4樓牆面上的台灣梅花鹿由英國奢華室內牆飾品牌De Gournay為此空間手繪而成。圖／卡地亞提供
4樓牆面上的台灣梅花鹿由英國奢華室內牆飾品牌De Gournay為此空間手繪而成。圖／卡地亞提供
林青霞特地返台為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，配戴總價逾4億台幣的頂級鑽石珠寶。記者沈昱嘉／攝影
林青霞特地返台為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，配戴總價逾4億台幣的頂級鑽石珠寶。記者沈昱嘉／攝影
3樓VIP貴賓鑑賞室內的牆上掛畫，由台灣版畫藝術家沐冉Muran所創作而成。圖／卡地亞提供
3樓VIP貴賓鑑賞室內的牆上掛畫，由台灣版畫藝術家沐冉Muran所創作而成。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列ADIANTE鑽石耳環，鉑金鑲嵌一顆4.04克拉D IF級橢圓形圓形明亮式切割鑽石，一顆4.01克拉D VVS1級橢圓形圓形明亮式切割鑽石、玫瑰式切割鑽石、圓形明亮式切割鑽石，中央主鑽可拆卸，約3,460萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列ADIANTE鑽石耳環，鉑金鑲嵌一顆4.04克拉D IF級橢圓形圓形明亮式切割鑽石，一顆4.01克拉D VVS1級橢圓形圓形明亮式切割鑽石、玫瑰式切割鑽石、圓形明亮式切割鑽石，中央主鑽可拆卸，約3,460萬元。圖／卡地亞提供
林青霞特地返台為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，配戴總價逾4億台幣的頂級鑽石珠寶。記者沈昱嘉／攝影
林青霞特地返台為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵，配戴總價逾4億台幣的頂級鑽石珠寶。記者沈昱嘉／攝影
張震配戴台北101旗艦但開幕限定的SANTOS DE CARTIER鏤空綠玉石腕表，為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。記者沈昱嘉／攝影
張震配戴台北101旗艦但開幕限定的SANTOS DE CARTIER鏤空綠玉石腕表，為卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。記者沈昱嘉／攝影
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹藍寶石胸針，白金鑲嵌藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，約515萬元。圖／卡地亞提供
PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹藍寶石胸針，白金鑲嵌藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，約515萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞台北101旗艦店共三層樓，空間設計融入台灣特色。圖／卡地亞提供
卡地亞台北101旗艦店共三層樓，空間設計融入台灣特色。圖／卡地亞提供
「Royal Tiare de Lila Vanderbilt 1902」冠冕是品牌經典作品，其蜿蜒柔美的曲線也是旗艦店空間的重要設計元素。圖／卡地亞提供
「Royal Tiare de Lila Vanderbilt 1902」冠冕是品牌經典作品，其蜿蜒柔美的曲線也是旗艦店空間的重要設計元素。圖／卡地亞提供

品牌 珠寶 美洲豹

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