是本人！林青霞開金口唱京劇 偕張震為卡地亞剪綵

影壇傳奇巨星林青霞淡出幕前多年、長期旅居香港，睽違三年終於返台，為的正是卡地亞（CARTIER）台北旗艦店的開幕。重新開幕的台北101旗艦店，從三樓到五樓包括空中花園，共近280坪空間，全開放式的空間寬闊、細節注入台灣在地特色。不但品牌多年好友林青霞特地返台剪綵，近年來活躍於國際影壇上的金馬影帝、卡地亞Panthère美洲豹代言人之一的張震都特地現身剪綵。

●林青霞開金口唱京劇 張震收骨董盼傳女

「我一生中的重要時刻，都有卡地亞的珠寶，」林青霞細數和品牌的深厚淵源，不但在結婚時配戴卡地亞的珠鍊、她歡慶60大壽時也配戴了卡地亞的冠冕、連女兒手上的卡地亞腕表、鑽石手鍊也都是她送的。氣色、心情都極佳的林青霞還自曝收藏了2頂卡地亞的冠冕，而上次她出席剪綵，就是10年前卡地亞與台北故宮攜手舉辦「皇家風尚：清代宮廷與西方貴族珠寶」特展開幕。她表示，卡地亞的經典中最喜歡的就是經得起考驗的LOVE系列，這也體現了卡地亞的品牌精神：「我希望能像卡地亞一樣很優雅、堅毅地美下去。」她笑說，自己規劃40歲息影、50歲開始寫作，今年68歲的她接下想嘗試街頭畫人像或唱京戲，還現場清唱了一句，「我很喜歡給人家意外的驚喜，」林青霞笑說，更透露下個月將再度返台宣傳她的第四本書。

因為擔任本屆金馬獎評審而最近看片看得如火如荼的張震，也特地抽空出席剪綵。他表示自己也有10多年沒見到林青霞，這次有稍微敘舊。雖然男生比較不收藏珠寶，但他擔任品牌大使5年來，有更懂得鑑賞品牌的工藝與創新，尤其喜愛品牌50年代到70年代之間的骨董之作，「純欣賞也很過癮，養眼睛也會好心情！」張震還透露近期收藏了一件卡地亞的骨董神秘鐘，也希望未來能傳承給女兒；至於旗艦店他最喜歡的角落則是5樓VIP空間的香檳bar台，以及以石膏和金箔延樓梯間壁面展開的壁畫，一口氣凝聚了台北從山到海只要30分鐘的地景特色。

●台北101旗艦店 全新文藝地標

全新專賣店由與品牌合作逾20年的Moinard x Bétaille建築事務所精工雕琢，在每一層樓的細節中都完美融入台灣在地特色。全店牆壁均為柔和曲線毫無直角，地板裝飾溫柔延伸的蜿蜒線條，讓人想起品牌極富盛名的經典「Royal Tiare de Lila Vanderbilt 1902」冠冕。

從3樓迎賓空間進入，即可見到展售品牌最具代表性的ICON系列作品的配景，是結合台灣風景和美洲豹的珠寶壁畫，由馬賽克藝術家Mathilde Jonquière專為台北旗艦店所訂製，除了地標台北101大樓，美洲豹更足踏層疊的梯田和海浪，都是台灣在國際上被深深記憶的重要標誌風景。三樓的VIP室中，還收藏了一件由台灣版畫藝術家沐冉（Muran）特地創作的單版複刻版畫，與稻稈鑲嵌工藝裝飾房間層板相呼應，體現精緻人手工藝的匠人精神。