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萊爾富11/30起限量開賣3款「開運福袋」！共37萬個獎項

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，「立即刮大獎」特獎祭出100台iPhone14 128GB；「序號抽汽車」頭獎祭出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V（白）一台。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，「立即刮大獎」特獎祭出100台iPhone14 128GB；「序號抽汽車」頭獎祭出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V（白）一台。圖／萊爾富提供

距離農曆春節僅剩不到2個月，超商年度節慶重頭戲「開運福袋」即將登場！萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，包含每包售價200元的「錢兔無量」開運福袋（全台限量26.3萬包）、每包售價200元的「錢兔無量」發財卡（全台限量9.8萬包），還有首次推出每包售價799元的「花開富貴」資訊3C福袋（全台限量2,000包），每包福袋都內含1張抽獎券，享有三重中獎機會，獎項更高達37萬個。第一重「立即刮大獎」特獎祭出「iPhone14 128GB」100台；第二重「序號抽汽車」頭獎祭出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V（白）一台；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點（等值現金4,444元）。

萊爾富今年的「錢兔無量」開運福袋（售價200元，限量26.3萬包）內含抽獎券一張、6款隨機商品和一張優惠DM，商品組合有6種，品項包括零食、糖果、餅乾、飲品與日用品，最高有機會獲得高達259元商品。每張抽獎券內享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」包含特獎iPhone14 128GB（100名）、二獎Celine AVA手袋（1名）、三獎Sony 55型4K智慧顯示器（2名），四、五、六獎分別祭出Dyson吸塵器及空氣清淨機、Nintendo Switch主機各1名。還有機會透過即刮即中獲得超過30組的免費商品或折扣商品，每份福袋（不含發財卡）還內含一張優惠DM，集結整買零取、整買零取電子票券、萊爾富線上購物、蝦皮商城「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」、異業合作等多項好康優惠，2023年3月31日前新註冊Hi-Life VIP App的新會員還可獲得免費指定好禮多選一，包含單杯售價45元系列的Hi Café大杯美式咖啡或中杯拿鐵咖啡、單包100抽售價33元的Hi-Life Original抽取式衛生紙或茶葉蛋一顆。

第二重「序號抽汽車」頭獎祭出跨界休旅暢銷車款Honda HR-V（白）一台（須於2023年3月15日前完成網頁序號登錄）。第三重「會員遊戲獎」萊爾富祭出總點數高達8千萬Hi點，以100%張張有獎的線上刮獎項驚喜，提供Hi-Life會員點數168 Hi點、888 Hi點、1,688 Hi點、8,888 Hi點、16,888 Hi點，以及最高888,888 Hi點（等值現金4,444元）。

為提供更便利的需求、同時增加開運福袋買氣，萊爾富自11月30日起同步推出全台限量9.8萬包、不同玩法、的「錢兔無量」發財卡（每包售價200元），且與「錢兔無量」開運福袋同享超值大獎驚喜。

根據萊爾富內部觀察，「發財卡」以辦公大樓與辦公區、交通轉運站和商業、住宅區的買氣最旺。今年邁入第4年的「發財卡」（發財卡商品兌換、購物金須於2023年3月31日前完成兌換）雖然比開運福袋體積更瘦身，但獎品內容更多元，有高達800種商品組合，加上隨時想吃，不限店點，於指定期限內皆可兌換，還能刮到一般福袋無法放入的冰品、冷藏飲料等。此外，今年的「發財卡」也有一組保底的萊爾富50元購物金，最高還有機會刮中翻10倍的500元購物金。

萊爾富也滿足資訊3C的愛好者，11月30日至2023年2月14日首次推出全台限量2,000包的「花開富貴」資訊3C福袋（每包售價799元），有4種商品組合，每種組合內含3款隨機商品與1張抽獎券、1張優惠DM及商品保固卡，商品價值最高達2,138元，還可參加資訊3C福袋限定抽獎活動，福袋內的保固卡序號即為限定活動的抽獎序號，活動將於2023年2月15日於萊爾富官網與雙全國際股份有限公司官網公布中獎序號，有機會將市價990元的NOKIA PD 10,000mAh行動電源一個（抽20名）帶回家。加資訊3C福袋與開運福袋、發財卡同享超值大獎驚喜。

11月30日起萊爾富限量開運福袋、發財卡、資訊3C福袋同步齊發。圖／萊爾富提供
11月30日起萊爾富限量開運福袋、發財卡、資訊3C福袋同步齊發。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，祭出高達37萬個獎項。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，祭出高達37萬個獎項。圖／萊爾富提供
11月30日起萊爾富限量開運福袋、發財卡、資訊3C福袋同步齊發，可享三重中獎機會。圖／萊爾富提供
11月30日起萊爾富限量開運福袋、發財卡、資訊3C福袋同步齊發，可享三重中獎機會。圖／萊爾富提供
萊爾富限量「發財卡」同享超值大獎驚喜，方便買、可跨店、分批換、不囤貨，購物金最高可翻10倍。圖／萊爾富提供
萊爾富限量「發財卡」同享超值大獎驚喜，方便買、可跨店、分批換、不囤貨，購物金最高可翻10倍。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，祭出序號抽頭獎Honda HR-V汽車一台。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，祭出序號抽頭獎Honda HR-V汽車一台。圖／萊爾富提供
萊爾富限量「花開富貴」資訊3C福袋享專屬限定抽獎活動，更同享超值大獎驚喜。圖／萊爾富提供
萊爾富限量「花開富貴」資訊3C福袋享專屬限定抽獎活動，更同享超值大獎驚喜。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起推出限量開運福袋、發財卡、資訊3C福袋，「會員遊戲獎」掃QR code最高贈88,8888 Hi點。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起推出限量開運福袋、發財卡、資訊3C福袋，「會員遊戲獎」掃QR code最高贈88,8888 Hi點。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，即刮即中祭出特獎100台iPhone14 128GB。圖／萊爾富提供
萊爾富將於11月30日起限量推出3款「開運福袋」，即刮即中祭出特獎100台iPhone14 128GB。圖／萊爾富提供

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